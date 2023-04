Es gibt Menschen, die fühlen sich einfach zu dem Übernatürlichen hingezogen. Das kann auch am Sternzeichen liegen. Denn drei Sternzeichen haben eine besonders spirituelle Seite.

Sie sind sich sicher: manche Dinge kann man einfach nicht „logisch“ erklären.

Skorpion

Skorpione haben ein enorm gutes Bauchgefühl. Sie wissen einfach immer, welche die richtige Entscheidung ist und brauchen nicht lange, um ihren Weg zu finden. Woher das kommt, können sie sich eigentlich gar nicht erklären. Ist es Karma, Schicksal oder doch eine höhere Macht? Die Skorpione machen sich auf die Suche nach den Erklärungen und entdecken meist: das muss an einem größeren Plan liegen. Eine Erkenntnis, die für die Skorpione eine spirituelle Reise zur Folge hat, bei der sie sich in all den Aspekten des Übernatürlichen ausprobieren wollen.

Waage

Waagen fühlen sich schon von Klein auf den spirituellen Dingen hingezogen. Insbesondere, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Denn die Waagen sind überzeugt davon, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen immer auch etwas Übernatürliches hat. Sie gehören deshalb zu jenen Tierkreiszeichen, die sich auch in spirituellen Experimenten ausprobieren, um Menschen auf sich aufmerksam zu machen oder ihre Ausstrahlung zu verbessern. Sei es durch das Manifestieren oder die Befragung eines Orakels. Für die Optimierung ihrer Persönlichkeit tun die Waagen wirklich alles. Und meistens hat das auch Erfolg. Denn die Menschen, die die Waagen auf sich aufmerksam machen möchten, kommen meist auf unerklärliche Weise tatsächlich in ihr Leben.

Fische

Als extrem kreative Menschen sind die Fische auch immer den Dingen zugeneigt, die ihre Gedankenwelt herausfordern. Es reicht ihnen nicht, die Dinge nur logisch zu analysieren. Durch ihre große Fantasie brauchen sie immer noch andere Erklärungen. Das sorgt dafür, dass die Fische sich oft für spirituelle Dinge interessieren. Seien es Tarotkarten, Pendeln oder die Arbeit mit Kristallen. Die Fische sind sich sicher: es gibt so viel mehr als das, was wir mit freiem Auge sehen können. Und genau das zieht sie magisch an.