Wer gerade dabei ist, die neue Netflix-Serie „Wednesday“ über die schaurige Addams-Family, anzuschauen, der hat sich bestimmt schon gefragt, wer oder was hinter Eiskaltes Händchen steckt. Ist es eine echte Person, die hier harte Körperarbeit leistet? Oder steckt ein Computerprogramm dahinter?

Das ist Eiskaltes Händchen in der neuen Netflix-Serie „Wednesday“

Das neue, gruselige Teendrama „Wednesday“ mit Jenna Ortega in der Hauptrolle scheint gerade das Streaminguniversum aus den Socken zu hauen! Die Serie von Filmemacher Tim Burton spielt in der Welt der berühmten Addams Family und nimmt die Zuschauer:innen mit in den Schulalltag der legendären Wednesday Addams auf der Nevermore Academy. Dort lernt sie einige andere Kreaturen kennen, die in der menschlichen Welt immer wieder als Außenseiter angesehen wurden. Stets an ihrer Seite: Eiskaltes Händchen, berühmt aus der kultigen 90er-Serie „The Addams Family“.

Die geschickten Bewegungen und das außerordentlich echte Aussehen der Hand bringt viele Fans auf die Frage, ob es sich dabei um eine echte Person handelt oder einfach ein Animationsprogramm zum Einsatz gekommen ist. Netflix hat diese Rätsel jetzt aufgelöst: Hinter Eiskaltes Händchen verbirgt sich tatsächlich ein Mensch. Magier und Illusionist Victor Dorobantu, um genau zu sein. Seine Rolle in „Wednesday“ ist außerdem seine erste Tätigkeit als Schauspieler!

Backstage-Material gibt Einblicke in Dreharbeiten

Für alle, die es genauer wissen möchten, gibt es jetzt auch tiefe Einblicke in die Netflix-Serie. Behind-the-Scenes-Material zeigt, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind. Wann immer Eiskaltes Händchen zu sehen ist, schlüpft Victor in einen blauen Ganzkörperanzug und zeigt vollen Einsatz:

Besonders tricky wird es aber erst, wenn die Hand am Boden läuft. Denn das bedeutet für den Schauspieler, dass er die meiste Zeit der Dreharbeiten in einer äußerst unbequemen Haltung verbringen muss. Rückenschmerzen sind da vorprogrammiert!

Victor Dorobantu in Action! Bild: Tomasz Lazar / Netflix © 2022

Und falls ihr euch jetzt fragt, ob das auch die ECHTE Hand des Schauspielers ist oder er quasi einen Handschuh trägt, beantwortet folgendes Video ja vielleicht eure Frage. Denn darin ist zu sehen, dass lediglich das Handgelenk aus einer Art Prothese besteht. Die Finger sind – abgesehen von den Narben – real und menschlich.

„Emotionen durch eine Hand transportieren“

In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Victor Dorobantu, dass er sich akribisch auf seine Rolle vorbereiten musste. Hartes Training, um die Hand möglichst gut zu bewegen, gehörte zu seinem Alltag. Doch nicht nur das: „Es war wirklich schwierig, da ich Emotionen durch eine einfache Hand transportieren musste“, so der Schauspieler. Und dabei musste er ohne eine Stimme oder gar Untertitel auskommen. „Und trotzdem hat Eiskaltes Händchen einen so großen Charakter“, erklärt Dorobantu.

Eiskaltes Händchen ist Fan-Favorit

Dass Eiskaltes Händchen unheimlich ausdrucksstark und gefühlsvoll ist, beweist auch die Tatsache, dass diese Figur zum heimlichen Favoriten der Serie geworden ist. Wirft man einen Blick ins Netz, wird schnell klar, dass die Hand ein echter Star ist und eine richtige Fan-Gemeinschaft aufgebaut hat – mal abgesehen davon, dass unzählige Zuschauer:innen dem Schauspieler hinter der Hand ihre Bewunderung aussprechen. Aber auch für die Hand gibt’s reihenweise Komplimente. „Er ist der süßeste Charakter aller Zeiten“, schreibt etwa eine Userin.

Jemand anderes ist sich sicher: Eiskaltes Händchen ist der Star der Serie!

Und auch diese Userin zeigt sich begeistert von dem Körperteil. Sie fand wirklich alles an der Serie toll. Doch am besten gefiel ihr, als eiskaltes Händchen einen kleinen Partyhut trug …