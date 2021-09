Wir alle kennen den Spruch: “Alles neu macht der Herbst”. Doch für einige von uns bedeutet das mehr Veränderung, als für andere. Wer sich schonmal darauf einstellen sollte, dass bald vieles nicht mehr so ist, wie es mal war, erfährt ihr hier.

Denn diese Sternzeichen starten jetzt voll durch!

Wassermann

Wassermänner hatten es die letzten Monate – oder vielleicht sogar das ganze Jahr – wirklich nicht leicht. Umso mehr sei es ihnen vergönnt, dass der Herbst wie für sie gemacht ist! Denn jetzt hat dieses Sternzeichen einfach keine Lust mehr, sich andauernd zu verstecken oder leise zu sein. It’s time to shine! Und das steht dem Wassermann auch richtig gut. Mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein fühlt er sich, als könnte er Berge versetzen. Und genau diese Energie sollte er auch nutzen, um all die Dinge zu erledigen, die schon so lange auf seiner To-Do-Liste stehen.

Stier

Der Stier hat sich in letzter Zeit etwas zurückgezogen. War es, um Kräfte zu sammeln? Oder um Pläne zu schmieden? Ganz egal, was dieses Sternzeichen auch antreibt, es scheint zu wirken! Denn der Herbst steht ganz im Zeichen von Neuanfängen. Und die tun dem Stier gerade sehr gut. Denn er kann sich endlich von seinen Altlasten befreien und sich auf neue Dinge konzentrieren, die ihn auch wirklich glücklich machen. Sei es ein Jobwechsel, die Begegnung mit der großen Liebe oder einfach, dass man sich selbst wieder mehr wertschätzt; es war noch nie so einfach, wie jetzt!

Schütze

Schützen haben oft Angst – oder besser Respekt – vor Veränderung. Doch manchmal sollte man sich nicht dagegen wehren und einfach mal mit dem Flow gehen. So wie jetzt! Denn in diesem Herbst könnte für das Sternzeichen so einiges anders werden. Und je nachdem, wie es die Schützen auffassen, wird es das Leben positiv oder weniger gut beeinflussen. Oft sind es aber genau neue Wege, durch wir wieder offener und zufriedener werden. Denn so bleibt’s einfach spannend!