Endlich ist es warm, die Kleidung leicht und unsere Sommersprossen und Beachwaves sind Styling genug – ach Sommer, wie haben wir dich vermisst! Mit einem kalten Drink in der Hand, dem leichten Beat im Hintergrund und ganz viel Unbeschwertheit genießen wir jede Sommerparty to the fullest! Und das Tollste: Es gibt so viel mehr Gründe, warum wir das Ausgehen im Sommer so sehr lieben, aber lies selbst!

Gegrillt schmeckt alles besser

Die schönste Sache der Welt? Essen! Ob Dinnerparty oder Brunch, wir lieben jede Mahlzeit. Am besten schmeckt es allerdings im Sommer, wenn wir von einer Grillparty zur nächsten hechten. Der Geruch von Kohle und frischem Grillgut ist einfach einzigartig! Das einzige Problem: Die vielen herrlichen Zuspeisen machen uns entweder viel zu schnell satt oder lassen uns bis zum Platzen zulangen, wer kennt’s?

via GIPHY

Die Süße Italiens im Glas

Den Abend mit einem kühlen Drink ausklingen lassen, das klingt ganz nach unserem Geschmack! Ob Afterwork, Weekendtrip, gemütlich am Balkon oder beim nächsten Festival, mit Cinzano holen wir uns ein Stück italienisches La Dolce Vita ins Glas. On the rocks mit Rosen- oder Holunder Tonic und frischen Früchten als Topping – den herb-süßen Klassiker kannst du nach Lust und Laune pimpen und genießen. Lieblings-Sommer-Drink-Potenzial und gute Laune vorprogrammiert! Deinen CinCin-Moment kannst du übrigens auch in perfekter Atmosphäre in der Bar Campari genießen.

Bild: Campari / Cinzano

Sommer-Flirt

Eine weitere Sache die wir am Sommer lieben ist unbeschwertes Flirten. Und wo geht das besser, als Outdoor bei einer Poolparty oder auf Festivals? Mit einem Drink in der Hand und lässig an die Bar gelehnt tauschen wir Blicke aus. Gemeinsam machen wir die Tanzfläche unsicher und vergessen alles um uns herum, bis uns der Sprung ins kühle Nass erfrischt und wieder klar denken lässt. Manch eine Sommerliebe hält auch danach an, die andere verfliegt so schnell, wie sie gekommen ist – Hauptsache du hattest deinen Spaß, girl!

via GIPHY

Von der Sonne geküsst

Die Sonne kitzelt unsere Sommersprossen hervor und lässt unsere Haarsträhnen erblonden. Ein leichter Kniff in die Wangen und ein rosiger Teint lässt uns strahlen. Für das gewisse Extra tragen wir noch einen dezenten Lippenstift auf und etwas Wimperntusche, denn im Sommer ist weniger einfach mehr. Unser Tipp: Wenn du zu einer Poolparty eingeladen bist, trage lieber wasserfestes Make-Up, dann kannst du unbeschwert herumplantschen!

via GIPHY

Ein Kleidungsstück ist Outfit genug

Die nächste Gartenparty-Einladung ist ins Haus geflattert und du weißt nicht was du tragen sollst? Keine Sorge, die Outfitwahl war noch nie so einfach wie im Sommer! Bei den heißen Temperaturen brauchen wir uns gar nicht viele Kombinationen zu überlegen: Ein luftiges Kleid oder eine Long Bluse, je nach Anlass kombiniert mit Sandalen, Sneakers oder Heels und etwas Schmuck – et voila, fertig ist das perfekte Party-Outfit!

via GIPHY