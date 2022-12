Gibt es wirklich einen Tag, an dem Menschen eher dazu neigen, fremdzugehen? Laut Wissenschaft, ja! Denn einer Studie zufolge gibt es tatsächlich ein konkretes Datum, an dem die Wahrscheinlichkeit für einen Seitensprung um fast 70 Prozent höher ist, als an jedem anderen Tag im Jahr.

Um welches Datum es sich handelt, erfahrt ihr hier.

Fremdgehen: An diesem Tag kommt es häufig vor

Egal, ob einmaliger Seitensprung oder Langzeit-Affäre: Betrogen zu werden gehört wohl zu den schlimmsten Dingen, die man im Leben durchmachen muss. Um sich selbst zu schützen, suchen viele Menschen nach bestimmten Hinweisen bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin, die eine mögliche Affäre andeuten. Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit fremdzugehen an einem bestimmten Tag im Jahr besonders hoch ist.

Bei einer Studie des Dating-Onlineportals IllicitEncounters.com, stellten die Expert:innen fest, dass es ein Datum gibt, dass ins Auge sticht, wenn es um das Thema Seitensprung geht. Zur Untersuchung wurde das Verhalten von 300 verheirateten User:innen des Datingportals erforscht. Dabei kam heraus, dass die Nutzer:innen besonders aktiv am 21. Juli sind. Konkret: Laut der Statistiken des Portals suchen an diesem Sommertag 65 Prozent mehr User:innen nach einem Abenteuer außerhalb ihrer eigentlichen Beziehung. Aber woran liegt das?

Warum genau der 21. Juli?

Der Sprecher des Dating-Portals erklärt sich das Fremdgeh-Phänomen am 21. Juli so: Kurz vor der (stressigen) Ferienzeit gönnen sich die Fremdgeher:innen nochmal etwas Spaß mit ihrer Affäre. Die Menschen wollen sich quasi noch einmal austoben, bevor sie anschließend die freie Zeit mit der Familie verbringen und danach kaum Zeit für die Affäre bleibt.

Diese Analyse würde jedenfalls dazu passen, dass der zweithäufigste Fremdgehtag der 18. November ist – also kurz vor Weihnachten und bevor die besinnliche Familienzeit beginnt. An diesem Tag suchen immerhin noch 30 Prozent mehr Nutzer:innen als sonst nach einer Affäre auf dem Onlineportal. Ob das tatsächlich der Grund für den Seitensprung ist, sei aber dahingestellt. Zudem wirft die Studie mehrere unbeantwortete Fragen auf, was die Datenanalyse der User:innen betrifft. Ihr solltet das Datum daher vielleicht nicht unbedingt für bare Münze nehmen.