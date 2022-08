Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verunsichert viele Menschen auf der Welt. Wenn es nach dem Mentalist Uri Geller geht, gibt es aber eine Lösung für die internationale Anspannung: eine höhere Macht.

Denn Geller droht dem russischen Präsidenten jetzt mit Konsequenzen.

Uri Geller will Atomkrieg mit mentaler Kraft verhindern

Die meisten kennen Uri Geller wohl durch einen speziellen Trick, den er in den vergangenen Jahrzehnten wieder und wieder präsentierte: Mit der Macht seiner Gedanken schafft es der Mentalist, einen Löffel zu verbiegen. Geller ist sich sicher: Er hat übernatürliche Kräfte und beherrscht sowohl Telepathie als auch Psychokinese. Es sind Fähigkeiten, die Geller weltberühmt machten und ihm unter anderem auch die Castingshow „The Next Uri Geller – Unglaubliche Phänomene Live“ verschafften.

Doch aktuell will sich Geller offenbar um ein ganz anderes Thema kümmern: Weltpolitik. Denn die Situation in der Ukraine und der Angriffskrieg durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin scheinen den Mentalisten sehr zu beschäftigen. So sehr, dass er – wie viele andere – etwas dagegen tun möchte. Doch während unsereins nur zu Spenden, Petitionen oder Demonstrationen greifen kann, um seine Unterstützung für die Ukraine zu zeigen – greift Geller zu übernatürlichen Maßnahmen. Diese schildert er jetzt in einem offenen Brief auf Twitter.

Diesen nennt er „eine Warnung an Wladimir Putin“ und richtet sich direkt an den Politiker. Denn es gäbe Gerüchte, dass der Präsident einen Atomangriff gegen die „Feinde im Westen“ plane. Auch von einem Ziel an der Küste Schottlands habe er gehört. Und eben diese Angriffe will Geller verhindern. „Wenn Sie auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen und beschließen, Schottland – oder ein anderes Land auf der Welt – anzugreifen, werden Ihre Pläne, Ihre Raketen, nach hinten losgehen“, warnt Geller Putin. „Ich werde jedes einzelne Molekül meiner Gedankenkraft einsetzen, um Sie daran zu hindern, einen Atomangriff zu starten.“

„Ihr wurdet gewarnt“

Geller warnt den Präsidenten und betont, dass er für sein Ziel aber auch die Hilfe seiner Follower braucht. Denn diese sollen ihm dabei helfen, seine mentale Kraft einzusetzen. „Visualisieren Sie ein strahlendes, energetisches Kraftfeld – wie ein schillerndes, goldenes Schild am Himmel – das alle nuklearen Sprengköpfe, die Putin einzusetzen versucht, ablenken und zurückwerfen wird“, erklärt er. Wie genau diese Visualisierung bei seinen Plänen hilft, verrät er jedoch nicht.

Doch Geller betont auch, dass er nicht die einzige Macht sei, die Putin stoppen kann. Denn „es gibt auch Kräfte, die weitaus größer sind, als Sie sich vorstellen können, und die, da bin ich mir sicher, eingreifen werden, um zu verhindern, dass Sie einen Atomkrieg beginnen“, betont der Mentalist. „Sie beobachten und warten, und sie werden Sie aufhalten.“

Letztendlich kann er nur eines sagen: Putin muss seine Pläne abbrechen, oder es folgen Konsequenzen. „Eure Missionskontrollcomputer werden abstürzen, eure Navigationssysteme werden versagen und eure Raketen werden nicht funktionieren! Ihr wurdet gewarnt“, schließt der Mentalist seinen Brief.