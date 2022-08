Der Kampf um die beste Liege ist in etwa so alt wie die Menschheit selbst. Dazu greifen einige Menschen auch besonders tief in die Trickkiste. Im Morgengrauen an den Strand zu sprinten ist hier nur ein Beispiel. In Kroatien kommen Urlauber:innen, die ihre Strandliegen mittels Handtuch Stunden vorher reservieren, bevor sie sie überhaupt benutzten, ab sofort nicht mehr so leicht davon.

Denn die Ferieninsel Krk bestraft dieses Handeln künftig mit einer saftigen Geldstrafe.

Insel Krk in Kroatien bestraft das Reservieren von Liegen

Es gehört wohl zu den nervigsten Dingen im Urlaub: Tourist:innen, die einen regelrechten Kampf veranstalten, um die besten Liegen am Strand oder Pool zu ergattern. Oft fragt man sich, wie es möglich ist, dass die Liegestühle bereits besetzt sind, selbst wenn man mal beschließt, ein bisschen früher an den Strand zu gehen. Das kann eigentlich nur eines bedeuten: einige Urlauber:innen sprinten bereits im Morgengrauen zu den Liegen, um diese mit ihren Handtüchern zu besetzen. Andere beginnen gleich damit, sobald es dunkel wird. Der Rest ist chancenlos, sich auf besagte Plätze zu legen, weil die Hardcore-Besetzer einfach viel früher dran sind, als alle anderen zusammen.

Doch damit ist jetzt Schluss! Zumindest auf der kroatischen Ferieninsel Krk. Denn im beliebten Urlauberort Baška gibt es jetzt heftige Konsequenzen, wenn jemand beschließt, seinen Liegestuhl zu besetzen, obwohl er ihn noch gar nicht nutzt. Laut den örtlichen Behörden will man jetzt hart durchgreifen und gegen exzessive Liegenbesitzer vorgehen. Eine Geldstrafe von bis zu 200 Euro (1.500 Kuna) droht in dem Fall, wie der kroatische Fernsehsender RTL berichtet.

Die Hoffnung: Die Drohung sollte reichen

Was viele, die ihre Liegen auf Krk reservieren, nicht wissen: Um sechs Uhr Morgens drehen Ordnungswächter dort ihre Runden und entfernen sämtliche Utensilien, die sich auf Liegestühlen befinden. Ähnlich wie bei abgeschleppten Autos, landen die Gegenstände dann in einem abgelegenen Lager. Doch abgeholt werden sie nur sehr selten. Die Folge: Auch die Handtücher häufen sich in der kleinen Gemeinde und niemand weiß etwas damit anzufangen.

Doch noch wurde niemand bestraft, der eine Liege reserviert hat. Laut Wunschvorstellung der Behörden soll das auch so bleiben. Denn man hoffe, dass diese Androhung ausreiche, um das Besetzen vorab ein für alle Mal zu unterbinden.

Was haltet ihr von Menschen, die ihre Liegen reservieren? Absolut egoistisch und nicht in Ordnung! Ach, lass sie doch …

Quiz Maker – powered by Riddle