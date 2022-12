Es ist nicht lange her, dass Cher ihre Beziehung zu Alexander „AE“ Edwards öffentlich gemacht hat. Die 76-Jährige soll überglücklich sein. Vor kurzem behauptete ein Insider sogar, dass sie ihren Alexander heiraten möchte. Und tatsächlich könnte es schon bald so weit sein. Denn auf Twitter postete die Sängerin jetzt ein Foto von einem Diamantring.

Möchte sie uns mit dem Bild vielleicht etwas mitteilen?

Ist Cher verlobt?

Es sieht ganz so aus, als hätte Cher ein wunderbares Weihnachtsfest gehabt. Denn es könnte sein, dass sie sich mit ihrem Freund, dem 36-jährigen Alexander alias A.E., verlobt hat. Das vermuten einige Fans nach ihrem letzten Tweet. Denn auf ihrem Twitter-Account ist ein Foto von einem Diamantring in einer Ringschachtel zu sehen, das sie am Sonntag (25. Dezember) geteilt hat. Ein Geschenk von Alex. Denn in der Bildbeschreibung schreibt der Popstar: „Keine Worte, Alexander, A.E“.

In den Kommentarspalten überschlagen sich die Fans nun mit Spekulationen und bombardieren den Star mit Fragen. In einem weiteren Tweet antwortete die 76-Jährige allerdings nur: „Ich habe das gepostet, weil seine Nägel so cool sind“. Das besänftigt ihre Fans jedoch nicht – denn für sie beantwortet es nicht die Frage nach dem Ring, den er in seinen Händen hält.

Quellen berichteten bereits gegenüber Radar Online, dass die 76-Jährige keine Zeit mehr verlieren möchte, was die Hochzeit angeht. Denn sie habe schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. „Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, um den Einen zu finden. […] [Es könnte] ihre letzte Chance sein und die wird sie nicht verstreichen lassen“, so ein Insider.

Offiziell seit November 2022

Die Beziehung von Cher und A.E. ist seit Anfang November 2022 bekannt, seitdem die beiden händchenhaltend bei einer Date-Night in Los Angeles gesehen wurden. Kurz daraufhin schwärmte die Sängerin dann in einem Interview von ihrem neuen Freund. Sie beschrieb A.E. als „fabelhaft“, „sehr nett“, „sehr klug“, „sehr talentiert“ und „wirklich lustig“. Zum Altersunterschied sagte sie nur, dass es auf dem Papier tatsächlich irgendwie lächerlich aussehe. „Aber im wirklichen Leben verstehen wir uns großartig“, fügte sie dem hinzu.

Ob die beiden sich nun tatsächlich verlobt haben – das müssen wir abwarten. Was wir allerdings sicher wissen: Cher scheint laut ihren Fans sehr glücklich zu sein.