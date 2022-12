Das Jahr 2022 neigt sich nun dem Ende zu. Und einzelne Sternzeichen können sich jetzt besonders freuen. Denn ihnen steht in den nächsten Tagen noch ein großes Happy End bevor.

Für diese Tierkreiszeichen gibt es in der nächsten Woche ein schöne Überraschung.

Stier

Der Stier ist eines der loyalsten Sternzeichen überhaupt. Man kann sich immer auf ihn verlassen. In den vergangenen Monaten stand er seinen Freunden immer mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt, gegen Ende des Jahres, scheint alles Gute wieder zu ihm zurückzukommen. Karma! Etwas, das sich der Stier schon lange wünscht, wird jetzt in die Wege geleitet. Mit dem Partner/Partnerin zusammenziehen, der Heiratsantrag, die Beförderung oder die langersehnte Reise – das alles kann in den nächsten Tagen passieren.

Zwillinge

Für die Zwillinge gab es im letzten Jahr einige offene Fragen in Bezug auf ihr Leben. Eine Sache schien sie im letzten Jahr aber besonders beschäftigt zu haben: Wo sie mit ihrem Leben eigentlich hinwollen. Und in den nächsten Tagen wird sich diese Frage tatsächlich beantworten. Dafür muss das Sternzeichen nur die Augen offen halten. Denn bald wird ihnen ein Angebot gemacht, das ihren pessimistischen Blick in die Zukunft ausradieren wird. Sie können es einfach nicht ausschlagen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales und in sich gekehrtes Wesen. Das Sternzeichen steht nicht gerne im Mittelpunkt und versucht oft absichtlich im Hintergrund zu agieren. Doch in den nächsten Tagen wird der Krebs so richtig aufblühen und sich den Raum für seine Ideen zu nehmen, die er unbedingt umsetzen möchte. Möglicherweise stehen deshalb einige Konflikte bevor. Doch der Krebs bleibt standhaft und selbstbewusst und kann sich endlich durchsetzen. Ein Happy End!