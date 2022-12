Zugegeben: Bis Jahresende bleibt nicht mehr viel Zeit. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass bis dahin nicht noch das eine oder andere Wunder passieren kann. Denn genau das widerfährt jetzt dem einen oder anderen Sternzeichen.

Um welche Tierkreiszeichen es sich dabei handelt, lest ihr hier.

Wassermann

Der Wassermann hat in diesem Jahr nicht gerade wenige Dinge bewältigen müssen. Durchhaltevermögen, Kampfgeist und ein starkes Nervenkostüm waren 2022 gefragter denn je für das Sternzeichen. Doch all die Mühe hat sich gelohnt! Denn auch wenn das Jahr nicht mehr viele Tage hat, können noch so einige tolle Ereignisse auf das Sternzeichen zukommen. Auch wenn es länger gedauert hat, als gedacht, wird der Wassermann noch vor Neujahr erkennen, dass seine harte Arbeit Früchte trägt – und damit erlebt er sein eigenes, kleines Wunder.

Stier

Eigentlich haben Single-Stiere mit der Liebe abgeschlossen – zumindest in diesem Jahr. Dabei sollten sie es sich besser zweimal überlegen, eine derart voreilige Entscheidung zu treffen. Denn es ist noch längst nicht aller Tage Abend. In der Zielgeraden von 2022 wartet noch eine besondere Begegnung auf die Tierkreiszeichen, die einfach alles verändern könnte. Jetzt liegt es an den Stieren, ob ihr kleines, ganz besonderes Wunder noch wahr wird. Alles, was sie dafür tun müssen, ist ihre Augen zu öffnen. Und ihr Herz!

Steinbock

Immer wieder aufs Neue bekommt der Steinbock ein unheimliches Stressgefühl, sobald sich das Jahr dem Ende zuneigt. Anstatt sich in Erinnerung zu rufen, welche tollen Dinge er erlebt hat, fokussiert er sich auf das, was noch alles hätte eintreffen sollen. Die Folge: Nicht selten startet das Sternzeichen daher auch frustriert ins neue Jahr. Doch 2022 kommt alles ganz anders. Wie durch eine Eingebung erkennt der Steinbock nun endlich, welche Dinge wirklich wichtig sind. Jetzt kann er auch voller Zufriedenheit und Stolz mit dem vergangenen Jahr abschließen.