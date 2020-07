Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich steigt wieder an. Seit dem 19. Mai wurde nun erstmals wieder die Marke von 1.000 überschritten.

Das zeigen die aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums (Stand: 6. Juli).

Über 1.000 Corona-Infektionen in Österreich

Insgesamt 1.012 Coronavirus-Erkrankungen gibt es laut aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums derzeit in Österreich (Stand: 6. Juli, 11 Uhr). Zuletzt lag die Zahl der Infektionen am 19. Mai über 1.000. Den höchsten aktuellen Anstieg gab es vor allem in Oberösterreich. Dort infizierten sich mehrere Schüler und Lehrer. Außerdem gab es dort Corona-Ausbrüche in drei Schlachthöfen.

Coronavirus in Österreich

Laut aktuellen Daten werden insgesamt 78 Patienten derzeit stationär behandelt. Davon liegen elf auf der Intensivstation. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in Oberösterreich. Am Montag kamen dort insgesamt 85 Fälle hinzu, gefolgt von Wien mit 21 und fünf in Niederösterreich. In Salzburg und der Steiermark gab es jeweils einen neuen Fall. In den anderen Bundesländern wurden keine weiteren Fälle registriert.

654.105 Menschen wurden in Österreich bereits auf das Virus getestet. Insgesamt gab es bislang 18.271 bestätigte Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie. 706 sind an den Folgen der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, 16.647 wieder genesen.