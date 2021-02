Am 11. Februar ist Neumond. In China fängt dann traditionell übrigens das neue Jahr an. 2021 ist das Jahr des Büffels. Doch auch auf unsere Sternzeichen hat der Neumond eine besondere Wirkung.

Der Neumond ist die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt des Mondes. Von der Erde kann man in dieser Mondphase nur die Schattenseite des Himmelskörpers sehen. So beeinflusst uns dieses Phänomen:

Steinbock

Der Steinbock fühlt sich seit Wochen schon verwirrt und weiß nicht so genau, was er tun soll. Der Neumond am 11. Februar sorgt für bessere Orientierung und eine klarere Sicht auf Dinge.

Wassermann

Der Wassermann sehnt sich in letzter Zeit nach Veränderung. Der Neumond schenkt dem Sternzeichen den Mut und die Energie, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Fische

Auf die Fische hat der Neumond diesmal eine negative Auswirkung. Sie schaffen es nicht, sich klar auszudrücken. Das sorgt für Missverständnisse. Am 11. Februar also lieber aufpassen, was man sagt.

Widder

Dem Widder fällt es in letzter Zeit immer schwerer, sich für etwas zu begeistern. Hinzu kommt, dass er sich in der momentanen Situation etwas machtlos fühlt. Der Neumond schenkt dem Widder neue Kraft und Perspektive. Ein kreativer Flow wartet auf das Sternzeichen.

Stier

Der Neumond schenkt dem Stier am 11. Februar eine große Portion Liebe. Stiere in Beziehungen können ihre Partnerschaft weiter ausbauen. Für Singles gibt es Schmetterlinge im Bauch.

Zwillinge

Der Zwilling sucht schon seit Längerem nach einer Veränderung, die seinem Leben Sinn verleiht. Der Neumond hilft dem Sternzeichen dabei, die Dinge mit klareren Augen zu sehen. Manchmal ist das, was man sucht, direkt vor der eigenen Nase.

Krebs

Den Krebs belastet schon seit einigen Monaten etwas und das schläft sich auf sein Gemüt. Der Neumond verleiht ihm den Mut und die Offenheit endlich darüber zu sprechen und seine Sorgen abzulegen.

Löwe

Der Löwe hat gerade eine sehr negative Phase hinter sich. Das schlägt sich auf seine Kreativität und Motivation. Der Neumond hilft dem Sternzeichen dabei, sich aus seiner negativen Gedankenspirale zu befreien und die Dinge wieder etwas positiver zu sehen. Außerdem läuft es ab dem 11. Februar auch in der Liebe wieder bergauf.

Jungfrau

Der Neumond hilft der überorganisierten Jungfrau, endlich mal Pause zu machen und zu relaxen. In der nächsten Zeit findet das Sternzeichen seine innere Mitte.

Waage

Die Waage zerbricht sich meist den Kopf, was andere von ihr halten. Das kann ganz schön bremsend sein. Der Neumond gibt dem Sternzeichen die Kraft, diese Gedanken loszulassen und einfach so zu sein, wie es ist.

Skorpion

Der Skorpion muss dank des Neumonds ganz schön mit seinen Emotionen kämpfen. Alte Gefühle und Erinnerungen kommen wieder hoch, die das Sternzeichen ganz schön aus der Bahn werden.

Schütze

In den letzten Wochen trat der Schütze eigentlich immer auf der Stelle. Dank des Neumonds ändert sich das nun. Das Sternzeichen erhält die Kraft, neue Projekte zu starten.