Im chinesischen Horoskop steht das Jahr 2021 ganz im Zeichen des Büffels. Es bestimmt die Grundstimmung des Jahres und verrät uns viel darüber, wie das neue Jahr für uns wird und was es mit sich bringt. Während 2020, das Chinesische Jahr der Ratte, wohl eher zum Kübeln war, verspricht das chinesische Horoskop 2021 aber definitiv besser zu werden.

Denn das Tierkreiszeichen des Büffels steht für die Fähigkeit das Leben wieder aktiv anzugehen und eine Art Neuanfang. Was bedeutet das für dein Sternzeichen? Wir verraten es dir.

Das Chinesische Horoskop 2021: Sternzeichen Büffel

Bevor wir zu unseren Sternzeichen kommen, wollen wir euch aber noch kurz etwas über das chinesische Horoskop erzählen. Wie bei unserem Horoskop, bilden auch im chinesischen insgesamt zwölf Tiere die Sternzeichen. Das Chinesische Jahr beginnt am 12. Februar 2021 und endet am 31. Jänner 2022. Jedes Jahr steht im Zeichen eines Tieres, nach zwölf Jahren wiederholt sich der Kreis und es beginnt von vorne. Das ist die Reihenfolge: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.

So beeinflusst das chinesische Horoskop dein Sternzeichen

In der chinesischen Astrologie beherrscht jeweils ein Sternzeichen gemeinsam mit einem Element ein ganzes Jahr. 2021 ist das der Metall-Büffel. Er ist beharrlich und stark und steht für Geduld und Ausdauer. Und er gibt Hoffnung. Denn offenbar eignen sich Büffel-Jahre ganz besonders gut dazu, um Probleme aus dem Vorjahr zu lösen und zu überwinden.

Also Ciao 2020 und welcome 2021 – we are so ready for you!

Steinbock

Während sich der ehrgeizige Steinbock 2020 vor allem auf seine Karriere konzentriert hat, lässt er 2021 endlich Raum und Zeit für sein Privatleben und die Partnerschaft zu. Und das ist der Einfluss des Büffels. Er bringt die emotionale Seite dieses Sternzeichens wieder zum Vorschein. Eigentlich hat der Steinbock die große Liebe und Beständigkeit in Sachen Beziehung nämlich schon längst aufgegeben. Das Jahr des Büffels gibt ihm allerdings neue Hoffnung.

Fische

Fische im Zeichen des Büffels sind sehr liebevolle Wesen, auf die man sich stets verlassen kann. Sie wirken auf andere oft verschlossen und zurückhalten, doch dahinter verbergen sich wahre Persönlichkeitsschätze. Für Fische ist Sicherheit, vor allem in finanzieller Hinsicht, besonders wichtig. 2021 wird definitiv ein gutes Jahr für sie, denn die ausdauernde Aura des Büffels beeinflusst Fische positiv und gibt ihnen neue Stärke und mehr Selbstbewusstsein.

Wassermann

Abenteuerlustig und neugierig – das beschreibt den Wassermann wohl am besten. Er will stets neue Dinge ausprobieren und ist immer auf der Suche nach Abwechslung und Veränderung. Beständigkeit ist für ihn ein Fremdwort. Doch das wird sich 2021 ändern. Denn der Büffel hat einen beruhigenden Einfluss auf dieses Sternzeichen. Der Wassermann entdeckt neue Seiten an sich und beginnt endlich, sich anderen gegenüber zu öffnen und Gefühle zuzulassen.

Waage

Im chinesischen Jahr des Büffels findet die Waage endlich ihre eigene Stimme und macht auch mal den Mund auf, wenn sie etwas stört. Das sonst so harmoniebedürftige Sternzeichen beginnt auf sich selbst zu achten und auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. Eine absolut positive Transformation, die viele gute Veränderungen mit sich bringt.

Schütze

Der Schütze ist bekannt dafür, dass er seine Freiheit liebt. Partnerschaft und feste Bindungen sind nicht unbedingt sein Ding. Er gilt oft als unnahbar und ziemlich egoistische. Doch das Jahr des Büffels bringt auch ihn endlich auf den Boden der Tatsachen zurück und er entdeckt seine emotionale Seite. Vielleicht ist er noch doch endlich bereit für eine ernsthafte Partnerschaft.

Skorpion

Reizt man den Skorpion zu sehr, dann holt er schnell man seinen Stachel raus und versprüht Gift. Mit diesem Sternzeichen ist nicht gut Kirschen essen. Und das liegt vermutlich vor allem daran, dass es mit sich selbst nicht im Reinen und unzufrieden ist. 2021 kann sich das aber ändern, denn das Jahr des Büffel steht für Hoffnung. Alte Dinge und Probleme werden hinter einem gelassen und das trifft in vielen Fälle auch auf den Skorpion zu. Eigentlich vertraut er anderen nur schwer, doch 2021 macht er eine Begegnung, die ihm zeigt, welche positiven Auswirkungen Vertrauen in andere Menschen auf einen selbst haben kann.

Zwillinge

Zwillinge im Jahr des Büffels lassen endlich ihre kreative Seite wieder neu aufleben. 2020 haben sie sich gehen lassen und sind im Selbstmitleid versunken, doch das wird sich im neuen Jahr ändern. Denn eigentlich ist dieses Sternzeichen ziemlich weltoffen und liebt es, neue Dinge kennenzulernen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Im Chinesischen Horoskop steht der Büffel für Durchhaltevermögen und Ausdauer. Das wirkt sich 2021 besonders positiv auf den Zwilling aus.

Stier

Für Stiere ist Sicherheit unglaublich wichtig. Er hat stets einen genauen Plan und ganz genaue Vorstellungen von seiner Zukunft. Und all das geht im Jahr 2021 auch auf. Sei es Familiengründung oder Sicherheit im Job – das neue Jahr im Zeichen des Büffels ist für den Stier von Beständigkeit und vielen schönen Momenten mit Freunden und der Familie geprägt.

Löwe

Im Jahr des Büffels kommt der Löwe endlich wieder voll auf seine Kosten. Er liebt es ja bekanntlich zu feiern und andere zu unterhalten. Und auch in Sachen Karriere gibt der Löwe stets den Ton an und beweist viel Durchhaltevermögen. 2021 trifft die ausdauernde Art des chinesischen Sternzeichen des Büffels auf den stolzen Charakter des Löwen – dabei kann nur Gutes entstehen.

Krebs

Der Krebs zählt zu den emotionalsten Sternzeichen. Er hat zwar eine harte Schale, aber einen ziemlich weichen Kern, den nur selten jemand zu Gesicht bekommt. Im chinesischen Jahr des Büffels wird dieses Tierkreiszeichen allerdings aus seinen Reserven gelockt. Er lernt wieder aufzumachen und Gefühle zuzulassen. Der Büffel prägt den Krebs 2021 vor allem auch hinsichtlich Geduld und Ausdauer. Viele Dingen wenden sich im neuen Jahr zum Guten.

Widder

Der Widder ist meist voller Tatendrang und gilt als ziemlich stures Sternzeichen. Im Jahr des Büffels entdeckt er aber völlig neue Seiten an sich und wird ruhiger und sanfter. 2021 wird ein richtig ausgeglichenes Jahr voller aufregender Momente für den Widder. Längst überfällige Projekte bringt er endlich zu Ende und entwickelt dabei einen gesunden Stolz und viel Durchsetzungsfähigkeit – im positiven Sinn.

Jungfrau

Die Jungfrau ist für ihre skeptische Art bekannt. Schöne Momente zu genießen fällt ihr extrem schwer, denn sie ist ein sehr pessimistischer Mensch, der immer vom Schlimmsten ausgeht. 2021 versucht sie allerdings ihre Skepsis abzulegen und aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Das Chinesische Horoskop des Büffels gibt der Jungfrau neue Blickwinkel und mehr Optimismus.