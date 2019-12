Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Beharrlichkeit – na, fühlt sich hier jemand angesprochen? Laut chinesischem Horoskop sind das die Begriffe, die 2020 für alle zwölf Sternzeichen wichtig werden.

Genauer gesagt ab Anfang Februar, denn da beginnt in China das neue Jahr, das diesmal ganz im Zeichen des Nagetiers steht – oder detaillierter: im Zeichen der Metall-Ratte.

Die Ära der Metall-Ratte

Hä? Und was ist jetzt bitte eine Metall-Ratte? Eine berechtige Frage. Also von vorne: In der chinesischen Astrologie beherrscht jeweils ein Sternzeichen gemeinsam mit einem Element ein ganzes Jahr. Seit 5. Februar 2019 befinden wir uns übrigens im Jahr des Erde-Schweins (just in case you didn’t know… 😉 Und wer jetzt schreit: “Aber Metall ist doch gar kein Element!” hat nicht ganz unrecht, denn in der westlichen Welt ist es das auch nicht. Generell muss man die Elemente im chinesischen Horoskop ein bisschen anders verstehen; also weniger stofflich, sondern eher im übertragenen Sinn – wie etwa Kräfte. Extrem einfach heruntergebrochen heißt das: Die Eigenschaften des chinesischen Tierkreiszeichens plus die Eigenschaften eines der fünf Elemente ergeben die Prognose für jeweils ein Jahr.

Darum geht es 2020

Jeder kennt das: Man nimmt sich Dinge vor, will Projekte auf dem Boden bringen oder sich mal beruflich oder privat neu definieren. Tja, glaubt man den Sternen, ist der metallene Nager 2020 dabei super hilfreich! Denn der soll uns dabei helfen, unseren Kopf durchzusetzen und für uns einzustehen. Die Ratte gilt als eloquent, fleißig, ehrgeizig, geistreich und charmant; dem Metall sagt man etwa Härte und Risikobereitschaft nach. Eine Power-Kombi aus dem Bilderbuch, die’s aber dementsprechend in sich haben kann.

Das heißt nämlich natürlich nicht, dass wir laut und mit geballten Fäusten durchs neue Jahr gehen sollen – Contenance bewahren hat ja bekanntlich noch nie geschadet und auf Biegen und Brechen den Kopf durchsetzen, funktioniert auch eher mäßig. Anders gesagt: Selbstbewusstsein ja – ein impulsives Häferl werden, bitte nicht! Wenn wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dann steht einem aufregenden Jahr voller Schlagfertigkeit, Mut und Power nichts mehr im Wege!