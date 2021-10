Der Herbst kommt und plötzlich taucht der Minirock wieder auf. Er ist wahrscheinlich einer der Kleidungsstücke, an das wir im Herbst am wenigsten denken. Aber diese Influencer zeigen uns, wie wir das Trend-Piece auch in dieser Jahreszeit tragen können.

Unsere kurzen Röcke müssen also noch längst nicht in die hinterste Ecke des Kleiderschranks geräumt werden!

So tragen Influencerinnen den Minirock im Herbst

Wir kriegen es gerade alle mächtig zu spüren: Der Herbst kommt und plötzlich wird es kalt. Wir wollen uns in einen dicken Kuschelpullover werfen und Tee trinken, während wir uns in eine warme Decke einhüllen. Aber in the meantime stolzieren die Influencerinnen mit Miniröcken durch die Gegend und lassen sie extrem lässig aussehen. “Wir wollen auch”, denken wir uns leise. Dann zischt schon der nächste Gedanke durch unsere Hirne: “Aber wie stylen wir den Rock, ohne dass uns dabei kalt wird?” Darauf haben einige Influencer tatsächlich eine brauchbare Antwort parat.

1. Mit Rollkragen & Stiefeln

Was an den Beinen noch an Stoff fehlt, müssen wir eben nach oben hin dazugeben. Chiara Ferragni macht es uns vor. Sie trägt hohe schwarze Stiefel zum trendigen It-Piece und kombiniert dazu einen enganliegenden Rollkragen in dunkelblau mit gelben Print-Muster.

2. Im Schichtbetrieb

Den Minirock-Schnitt mit Schlitz kennen wir bereits aus den 90ern. Kombiniert mit mehreren Schichten auf den oberen Ebenen unseres Körpers, wird der Look herbsttauglich gemacht. Ein offenes Hemd mit Oversize-Blazer und halbhohen Socken geben dem Rock einen lässigen Twist.

3. Bunt gemusterte Strumpfhose

Zugegeben dieses Outfit von Caro Daur ist nicht gerade das perfekte Herbst-Outfit. Dennoch gibt sie uns den wichtigsten Input für eine Minirock-Kombination: die Strumpfhose. Reichen hohe Stiefel bei kühlen Herbsttemperaturen nicht mehr aus, dann greifen wir in die Strumpfhosen-Schublade. Und schon lässt sich auch bei Herbst-Wetter ein Minirock tragen!