Es klingt wie ein wahr gewordener Albtraum, ist aber leider die Realität. In Indonesien ist ein achtjähriges Mädchen von einem Krokodil getötet worden, während sie in einem Fluss gebadet hat.

Der tote Körper des Kindes wurde erst Tage später gefunden.

Krokodil tötet junges Mädchen und wird dann selbst getötet

Krokodil-Angriffe sind in Indonesien nichts Außergewöhnliches. Erst kürzlich kam es erneut zu einer tödlichen Attacke. Eine Achtjährige hat gemeinsam mit ihren Freunden einen Ausflug auf der Insel Buru gemacht. Die Kinder wollten in einem Fluss baden und sich abkühlen. Dabei haben sie nicht bemerkt, dass sich ein Salzwasserkrokodil auch in dem Fluss befindet und bereits auf die Gruppe gewittert hat.

Für eines der Mädchen kam leider jede Hilfe zu spät, denn das Tier schnappte aus dem Nichts zu und tötete das Kind dabei. Das bestätigt auch Korpos Rahmad Namlea vom örtlichen Such- und Rettungsdienst. Anwohner, die die schrecklichen Szenen beobachtet haben, versuchten noch, die Achtjährige zu retten. Dabei habe sie das Reptil mit einem Speer getötet.

Körper des Mädchens erst Tage später gefunden

Warum man den Körper der Achtjährigen erst ein paar Tage nach der tödlichen Attacke gefunden hat, ist unklar. Vermutlich jedoch, weil der reißende Fluss den Leichnam weiter getrieben hat. Dass dieses Gewässer auf der Insel besonders gefährlich ist, ist unter den Einwohnern eigentlich bekannt. “Der Fluss ist voller Salzwasserkrokodile“, so Namlea. “In den vergangenen zehn Jahren gab es mindestens zwei Angriffe.”

Erst vergangene Woche kam es in Indonesien zu einer tödlichen Krokodil-Attacke. Auf der Insel Sumatra hat das Krokodil einen 23-Jährigen gebissen, bis er tot war. Eigentlich wollte der junge Mann am Flussufer der Provinz Riau nur nach Fischködern suchen, als ihn das Tier plötzlich ins Wasser zog.

Diese Art von Krokodile können übrigens bis zu sieben Meter lang werden. In Indonesien sind sie hauptsächlich in Sümpfen und Mangroven angesiedelt. Die Reptilien können nicht nur Menschen, sondern auch ausgewachsene Pferde und sogar Rinde mit in die Tiefe ziehen und töten.