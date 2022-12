Ashton Kutcher gibt nun einen ungewohnten Einblick in sein Privatleben. In einem emotionalen Interview spricht der Schauspieler erstmals offen über die Beziehung zu seinem Zwillingsbruder Michael. Er gesteht dabei, dass die zwei jahrelang keinen Kontakt miteinander hatten.

Ashton plagen deshalb noch Schuldgefühlen.

Ashton Kutcher: Emotionales Interview mit Zwillingsbruder

Ashton Kutcher zählt zu den begehrtesten Schauspielern in Hollywood. Was nur die wenigsten wissen: Der „Two And a Half Men“-Star hat einen zweieiigen Zwillingsbruder. Während Ashton Kutcher als Schauspieler vor der Kamera steht, ist sein Zwilling Michael der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

In einem gemeinsamen Interview geben die beiden nun einen bisher ungewohnten Einblick in ihre Beziehung. Kutcher und sein Bruder waren zu Gast in der Sendung „The Checkup With Dr. David Agnus“. Dort sprach der Schauspieler erstmals über die Krankheit seines Bruders. Michael, der einige Minuten nach Ashton das Licht der Welt erblickte, leidet seit seiner Geburt an einer Zerebralparese. Dabei handelt es sich um eine Art von Bewegungsstörung, die sich aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung entwickelt.

Deshalb hatte Ashton Kutcher jahrelang keinen Kontakt zu seinem Zwillingsbruder

Obwohl sich die zwei Brüder sehr nahe stehen, herrschte lange Zeit Funkstille zwischen den beiden, wie „Today“ berichtet. Ashton verrät in dem TV-Interview, dass er lange Zeit gar keinen Kontakt zu seinem Bruder hatte. Als Grund für den Kontaktabbruch nennt Michael Eifersucht. „Es gab einen Moment, in dem ich sah, dass er mehr Aufmerksamkeit erhielt als ich, und das trieb mich an einen Ort, an dem ich eifersüchtig war.“, so Michael. Weiters gesteht er: „Es hat mich wirklich in Bezug auf mein eigenes Selbstwertgefühl beeinflusst.“

Ashton Kutcher habe sich schuldig gefühlt, weil er großen Erfolg in der Filmindustrie hatte. „Wieso habe ich so viel Glück?“, fragt sich der Schauspieler in dem Interview. Doch genau das störte seinen Bruder Michael. Er redete ihm ins Gewissen: „Jedes Mal, wenn ich dir leidtue, gibst du mir das Gefühl, weniger wert zu sein. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Also hör auf, mich für die einzige Sache, die ich habe, zu bemitleiden.“ Ab diesem Zeitpunkt hatte Ashton eine andere Sichtweise auf die Dinge.

Eifersucht spielte eine Rolle

Inzwischen haben sich die zwei Brüder wieder angenähert. Michael habe es sehr geholfen, Zeit mit seinem Bruder zu verbringen und sich daran zu erinnern, wer er war, um diese Eifersuchts-Gefühle zu verarbeiten.

Bereits im Jahr 2019 verriet Michael in einem Interview mit dem „US Magazine“, dass er seinem Bruder heute immer noch dankbar ist. In der schweren Zeit, als er auf ein Spenderherz wartete, war der „Two and a Half Men“-Star stets an seiner Seite – sogar sein eigenes Herz soll er seinem Zwilling angeboten haben. Trotz aller körperlichen Einschränkungen, mit denen Michael sein Leben lang umgehen muss, möchte Michael aber eben nicht bemitleidet werden.

Ashton Kutcher litt an seltener Krankheit

Doch so „perfekt“ das Leben als Hollywood-Star zu sein scheint, auch Ashton selbst hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Der 44-Jährige litt an einer seltenen Form von Vaskulitis, einer Entzündung der Blutgefäße. Die Krankheit habe sein Seh-, Hör- und Gleichgewichtsvermögen beeinträchtigt. „Ich war nicht mehr imstande zu laufen und konnte plötzlich nichts mehr sehen …“, erinnert sich der Hollywood-Star in der Show. Dem „Tod von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen“ würde alles verändern. Kutcher sagte, dass er sich „vollständig von der Krankheit erholen“ konnte, er aber ein Jahr gebraucht habe, um „alles wieder aufzubauen“.