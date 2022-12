Am 8. Dezember 2022 ist es so weit. Ein letztes Mal erscheint der Vollmond in diesem Jahr in voller Pracht. Auf manche Sternzeichen hat der „Cold Moon“ ganz besonders großen Einfluss. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese Tierkreiszeichen spüren die Kraft des Mondes besonders intensiv.

Zwillinge

Im Dezember steht der Vollmond im Sternzeichen Zwillinge. Kein Wunder also, dass der Cold Moon besonders großen Einfluss auf sie hat. Das quirlige Luftzeichen ist für seinen wachen Geist bekannt. Diese Energie überträgt sich in der Zeit um den 8. Dezember auch auf ihre Gefühlswelt. Sie nehmen Emotionen und Gedanken deshalb besonders intensiv und überwältigend wahr. Aber hier ist Vorsicht geboten: Zwillinge sollten sich nicht zu sehr von ihren Impulsen leiten lassen, es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Denn spätestens am nächsten Morgen könnten sie gewissen Entscheidungen und Worte, die in der Nacht zuvor gefallen sind, bereuen.

Stier

Auch auf den Stier hat der Vollmond besonders große Wirkung. Welch günstiger Zeitpunkt! Für den Stier bedeutet Weihnachten normalerweise vor allem eines: Stress pur! Denn bei dem Sternzeichen muss alles perfekt sein. Aber zum Glück schenkt ihnen der Vollmond am 8. Dezember eine extra Portion Gelassenheit. Das erste Mal seit langem können sich Stiere ganz dem Weihnachtsspirit hingeben und die Feiertage einfach nur genießen. Diese erfrischende Lockerheit hilft ihnen dabei, mit voller Kraft in das neue Jahr zu starten.

Fische

Bei den Fischen bringt der Vollmond eine Veränderung in Sachen Liebe mit sich. Vergebene Fische dürfen sich über frischen Wind in der Beziehung freuen. Bei den Single-Fischen wird’s besonders spannend. Anstatt einer neuen Liebschaft zu begegnen, tritt auf einmal eine alte Bekanntschaft zurück in das Leben der Fische. Die Funken sprühen wieder und auf einmal ist alles ganz klar: Alte Liebe erlischt nicht. Und manchmal braucht es einfach einen zweiten Anlauf. Also, liebe Fische, traut euch! Die Beziehung steht in einem guten Zeichen, denn sie wird vom letzten Vollmond in diesem Jahr beflügelt.