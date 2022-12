Der letzte Vollmond des Jahres ist unterwegs und erhellt in der dunkelsten Stunde des 8. Dezembers um 5:08 Uhr den Nachthimmel. Diesmal fällt er in den kommunikativen Zwilling und bringt jede Menge kosmisches Drama mit sich. Wir verraten dir, wie du das Beste aus der Konstellation herausholst.

Das bedeutet der volle Mond im Sternzeichen Zwilling.

Diese Kräfte setzt der Vollmond im Dezember für dich frei

Wenn sich einmal im Monat Sonne, Mond und Erde auf einer Linie befinden, dann zeigt sich der Mond in seiner vollen Pracht. Und auch in seiner vollen Wirkung, die besonders in den Tagen vor- und nach dem Ereignis spürbar ist. Der Vollmond stellt wie immer den Zeitpunkt für Abschlüsse und Loslassen dar. Und am 8. Dezember ist es wieder so weit. Der letzte Vollmond des Jahres wird dir aber auch einige wichtige persönliche Einblicke und aufschlussreiche Durchbrüche bringen. Letztendlich geht es beim Julmond oder Cold Moon auch darum, dein inneres Feuer durch kraftvolle Verbindungen, Verständnis und Empowerment am Brennen zu halten. Mithilfe der Astrologie kannst du die Energien für dich nutzen.

Die kommunikative Kraft des Zwillings nutzen

Der Vollmond im Zwilling bringt dir quirlige, kommunikative Energie. Perfekt für die zahlreichen Veranstaltungen in der stimmungsvollen Adventzeit vereinfacht das Luftzeichen Smalltalk und macht dich zum perfekten Unterhalter. Seine Leichtigkeit kann dir auch helfen, lange hinausgezögerte Konflikte von der Seele zu reden. Beim Zwilling mit seinen „zwei Gesichtern“ ist aber auch Vorsicht geboten, denn mit seiner dynamischen Art birgt er auch seine Schattenseiten. So könntest du einem Redeflash auch schnell übers Ziel hinausschießen. Achte auf deine Wortwahl und pass auf, dass du dich mit Scherzen oder übertriebenen Gossip nicht in Probleme bringst.

Zeit für Abschlüsse und neue Wege

Die hellste und vor allem letzte Lunation des Jahres stellt einen besonderen Zeitpunkt für Abschlüsse und Befreiungsschläge dar. Eine großartige Zeit also, um dich von Personen und Situationen abzugrenzen, die dir nicht guttun. Aber auch, um einschränkende Denkweisen loszulassen. Jetzt ist auch die Zeit dazu in deinem Leben eine neue Richtung einzuschlagen. Das lockere Wesen des Zwillings gibt dir dafür den nötigen Auftrieb und hilft dir im Zwiespalt, die richtige Entscheidung zu treffen. Frag dich selbst, was würdest du anders in deinem Leben machen, wenn du keine Angst hättest. Welche neuen Wege würdest du einschlagen und welche Personen oder Gewohnheiten tun dir auf deinem Weg nicht gut?

Hitzige Energie richtig einsetzen

Dieser Vollmond wird dir auch überhitzte Energie einbringen. Das liegt zum Großteil am Einfluss des Mars, der bis zum 12. Jänner rückläufig ist. Ist ein Planet rückläufig, ist dies aus astrologischer Sicht immer mit Vorsicht zu genießen. Auch der Mars steht derzeit im Zeichen des Zwillings. Und was heißt das jetzt für dich? Der Mars als gefürchteter Planet des Krieges und der kommunikative Zwilling bringen dir erhitzte Energie und Gefühle. Dies birgt auch Potenzial für heftige Diskussionen. Deshalb solltest du besonders darauf achten, dass deine Botschaften auch richtig ankommen. Also lieber vorher noch mal in dich gehen. Die kraftvolle, leidenschaftliche Energie kann aber auch frischen Wind in verrostete Beziehungen bringen. Wer bisher kein Fan von Versöhnungssex war, wird jetzt viel Freude daran haben. Jetzt hast du auch endlich die nötige Energie dazu, anderweitig sportlich aktiv zu werden oder mal wieder richtig hemmungslos abzushaken.