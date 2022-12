Sie war DER Teenie-Star der frühen 2000er. Hilary Duff erlangte durch die Disney-Serie „Lizzie McGuire“ weltweite Bekanntheit. Doch der Erfolg kam nicht ohne Schattenseiten. Nun gab die Schauspielerin in einem Interview offen zu, als 17-Jährige an einer Essstörung gelitten zu haben.

Sie habe stets den Druck gespürt, Schönheitsidealen hinterherzujagen.

Hilary Duff spricht über Essstörung als Teenie

Hilary Duff war Anfang der 2000er das Teenie-Idol schlechthin. Was einige vielleicht gar nicht wissen: Lange bevor Hannah Montana über die Bildschirme tänzelte, hatte Lizzie McGuire in der Disneyszene das Sagen. Drei Jahre lang spielte Hilary Duff die Hauptrolle in der gleichnamigen Kultserie, 2003 kam der Film „Popstar auf Umwegen“ in die Kinos. Bis heute zählt die Romanze zu den beliebtesten Disneyfilmen ever. Allerdings hatte der frühe Ruhm dramatische Auswirkungen auf die Darstellerin. Hilary hat nun erstmals in einem Interview über die schwerste Phase in ihrem Leben gesprochen.

Die 35-jährige Schauspielerin berichtet von negativen Auswirkungen ihres frühen Erfolgs auf ihre mentale Gesundheit. In einem Gespräch mit dem Magazin „Women’s Health Australia“ gesteht sie, dass sie bereits im Alter von 17 Jahren mit einer Essstörung zu kämpfen hatte. „Aufgrund meines Berufsweges konnte ich nicht anders als zu denken: ‚Ich stehe vor der Kamera und Schauspielerinnen sind dünn.‘ Es war schrecklich„, erklärt sie.

„Ich war viel zu dünn“

Sie verrät außerdem, dass sie damals einem ungesunden Hollywood-Ideal hinterhergerannt sei: „Ich war total besessen von allem, was ich in meinen Mund steckte. Ich war viel zu dünn“, erklärt sie. „Echt nicht schön. Und mein Körper war nicht gerade gesund – ich hatte oft Krämpfe in den Händen, weil ich nicht die nötige Nahrung bekam. Dieser ständige Druck, etwas anderes zu wollen, als ich hatte? Ich bereue es, denn ich glaube nicht, dass ich damals glücklich war.“

Sie habe erst über die Jahre gelernt, besser mit ihrem Körper umzugehen. Heute, als Mutter von drei Kindern, sei Hilary sehr stolz auf ihren gesunden Lebensstil. Sie schätzt es, dass sie Beziehung, Kinder und Schauspielkarriere unter einen Hut bringt. „Ich weiß meine Gesundheit zu schätzen und mache Aktivitäten, bei denen ich mich stark fühle, anstatt nur das Äußere meines Körpers zu verbessern“, erklärte sie. „Ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich mich gut fühle. Die ähnliche Ansichten haben, über Gesundheit und Körperbewusstsein, und ich bekomme genug Schlaf und ernähre mich ausgewogen.“

Erste Hauptrolle als Zehnjährige

Hilary Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film „Casper trifft Wendy“. Der internationale Durchbruch gelang ihr dann mit der Disney-Serie „Lizzie McGuire“. Zuletzt war sie in „How I Met Your Father“ zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“. 2019 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass ein Reboot von „Lizzie McGuire“ in Planung sei. Doch anscheinend hatten die Schauspielerin und die Macher unterschiedliche Visionen, daher sei eine Neuauflage der Serie derzeit vom Tisch.