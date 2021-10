Manche Menschen scheinen einfach immer Glück zu haben. Das hängt mitunter auch mit dem Horoskop zusammen. So viele glückliche Aneinanderreihung von Ereignissen? Das kann doch kein Zufall mehr sein.

Diese Tierkreiszeichen haben besonders viel Glück im Leben.

Löwe

Löwen arbeiten natürlich sehr hart daran ihre Träume und Ziele zu erreichen, aber des Öfteren kommt hier die ein oder andere Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen dazu. Deshalb wirkt es so als würde dem Löwen einfach alles in den Schoß fallen. Dabei ist es eher eine Mischung aus Eigeninitiative und einer kleinen Portion Glück und Zufall.

Schütze

Der Schütze handelt in vielen Situationen mega intuitiv. Das heißt, sein Bauchgefühl sagt ihm immer, was als Nächstes zu tun ist. Dazu ist der Schütze mit einer gehörigen Portion Lebensfreude ausgestattet und zieht mit seiner positiven Ausstrahlung das Glück praktisch magisch an.

Fische

Fische wirken oft chaotisch und verwirrt, doch bei ihnen scheint sich jedes Mal alles zum Guten zu wenden. Selbst in negativen Phasen behalten sie stets ihren Optimismus. Dieses Sternzeichen vertraut einfach darauf, dass es für jedes Problem eine passende Lösung gibt, deswegen lässt es sich nie aus der Ruhe bringen.

Wassermann

Wenn sich für den Wassermann eine günstige Gelegenheit ergibt, dann lässt er sich diese nicht entgehen. Er fackelt nicht lange und nutzt seine Chance sofort. Diese Einstellung öffnet dem Wassermann sehr viele Türen, weshalb es oft so scheint, als hätte er nur viel Glück. Insgeheim ist er einfach mutig und zögert nicht bei Herausforderungen.