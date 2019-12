Gibt es Männer, die einfach nicht für die Ehe geschaffen sind? Glaubt man den Sternzeichen, ist das leider wirklich so.

Besonders mit diesen drei Kandidaten steht eine lebenslängliche Verbindung unter keinem guten Stern:

Jungfrau

Jungfrau-Männer sind furchtbar eifersüchtig und unsicher – können das am Anfang einer Beziehung aber gut verstecken. Erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist, kehren sie ihre wahre Seite hervor und können sehr kontrollierend und manipulativ sein.

Stier

Stiere würden sich im Zweifelsfall immer für ihre Karriere, statt für eine stabile Beziehung und Kinder entscheiden. Das erklärt auch, warum sie abends lieber länger im Büro bleiben, als mit dir einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher oder im Restaurant zu verbringen. Auch wenn Stier-Männer ihre Geliebte gerne mit teuren Geschenken und Komplimenten überhäufen, verschenken sie nie genug ihrer – für sie ach so wertvollen – Zeit an die Frau in ihrem Leben.

Fische

Fische katapultieren sich leider oft selbst in eine vergiftete Beziehung. Einfühlsam, sensibel und verständnisvoll sind sie eigentlich die idealen Partner. Leider ziehen sie jedoch immer die Falschen an, die ihre Qualitäten nicht zu schätzen wissen. Gutgläubig wie sie sind, suchen sie dann trotzdem die Schuld bei sich – und werden dadurch verdammt unsicher.