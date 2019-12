Nicht mehr lange und dann ist das Jahr 2019 vorbei. Doch für manche hat die letzte Nacht des Jahres noch eine riesige Überraschung im Gepäck. Denn sie bekommen an Silvester womöglich einen Heiratsantrag.

Diese drei Sternzeichen dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Gefühle freuen.

Zwillinge

Es ist ein hin und her mit den Zwillingen. Sie können sich nie wirklich festlegen und wissen nicht so recht, was sie eigentlich wollen. Doch das wird an Silvester anders. Denn in der letzten Nacht des Jahres werden sie mit der Frage aller Fragen konfrontiert. Und genau das ist es, was der Zwilling braucht: eine klare Ansage. Die Gefühle passen endlich und es gibt keine Zweifel mehr. Die Antwort ist ganz klar JA!

Löwe

Auch für den Löwen wird das Ende des Jahres nochmal so richtig aufregend. Denn was gibt es schöneres für dieses Sternzeichen, als auch an Silvester im Mittelpunkt zu stehen. Ein Heiratsantrag ist die Krönung des Erfolgsjahres des Löwen. Denn er hat den perfekten Partner an seiner Seite gefunden und nun stellt der an Silvester auch noch genau die Frage, auf die der Löwe schon längst gewartet hat. Romantischer wird’s nicht mehr!

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und die gibt er nur ungern auf. Es sei denn, er hat jemanden gefunden, der ihm zeigt, wo’s lang geht. Spätestens dann lässt er endlich Gefühle zu und gibt sich der Liebe voll und ganz hin. Und das kann eigentlich nur mit einem Heiratsantrag so richtig besiegelt werden. Glücklich vergebene Schützen können sich genau darauf in der Silvesternacht freuen. Der perfekte Abschluss für sein Liebesjahr 2019!