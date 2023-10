Am 3. November startet in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien der miss Gründerinnentag. Mit dabei ist auch Content Creator Karin Teigl aka Constantly K. In ihrer Keynote wird sie darüber sprechen, wie man die eigene Nische findet.

Vorab hat sie mit uns schon über einige wichtige Fragen rund ums Gründen und das Leben als Selbstständige gesprochen.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Ich bin ein riesengroßer Fan davon, Dinge niederzuschreiben. Frage dich: Was begeistert dich? Wofür brennst du? Wenn man Dinge niederschreibt, merkt man sofort dieses Kribbeln, ein unglaublich tolles Gefühl. Genau dieses Gefühl kann dann auch Berge versetzen.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Die Selbstständigkeit ist beinhart. Umso größer ein Unternehmen wird, desto mehr Verantwortung trägt man auch gegenüber seinen Mitarbeiter:innen. Wenn man im Social Media Bereich selbstständig ist, ist das ein 24/7 Job, das war mir anfangs gar nicht so bewusst.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich kompetente Menschen mit ins Boot holt, das schon die halbe Miete ist. Fehler werden immer passieren, aber nur so wird man auch besser. Um Stolperfallen jedoch zu vermeiden, bin ich ein Riesen-Fan davon, sich selbst immer wieder aktiv Fragen zu stellen – nur so lernt man und kommt auch weiter.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Ganz klar, weitermachen! Jeder Rückschlag ist für mich auch automatisch ein Learning. Ich verspüre keine Missgunst oder frage mich, warum hat mein Gegenüber dieses und jenes und ich nicht. Ich versuche besser zu werden, an mir zu arbeiten und zu reflektieren, wie ich selber meine Ziele erreichen kann.

Was sind deine wichtigsten Learnings?

Meine wichtigsten Learnings der letzten Jahre sind ganz klar, offen sein und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Viele Leute verlieren schnell den Boden unter den Füßen, aber das fällt über kurz oder lang immer auf einen zurück. Ich bin der Meinung, nur wer sich selbst treu bleibt, authentisch und echt ist, kann über lange Zeit bestehen.

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

Scheiß da nix! Einfach tun!

Du willst auch beim miss Gründerinnentag dabei sein? HIER geht’s zur Anmeldung!