Die sechste Staffel von „The Crown“ steht bereits in den Startlöchern. Jetzt wurden neue Fotos veröffentlicht, die zeigen, wie die jungen Prinzen William und Harry in der Netflix-Serie aussehen.

Und Fans sind von den neuen Teaser-Bildern ganz entzückt.

„The Crown“: Netflix veröffentlicht neue Teaser-Aufnahmen

Serien-Addicts fiebern schon gespannt der sechsten Staffel des Netflix-Hits „The Crown“ entgegen. Vor allem auch deshalb, weil es sich dabei um die allerletzten Folgen der beliebten Royals-Serie handelt. Seit einigen Tagen steht bereits fest, wann „The Crown“ seinen Abschluss findet. Die ersten vier Folgen der letzten Staffel der royalen Netflix-Serie erscheinen am 16. November. Am 14. Dezember kommen dann auch die restlichen fünf Folgen. Und nun hält Netflix schon das nächste „The Crown“-Schmankerl für uns bereit. Und zwar neue Teaser-Bilder.

Die finale Staffel dreht sich natürlich wieder um das Leben von Queen Elizabeth II. Diesmal werden vor allem die Jahre 1997 bis 2005 beleuchtet. Aber auch der Tod von Lady Diana wird thematisiert.

Zudem stehe außerdem der Werdegang ihrer Söhne, Prinz William und Prinz Harry, im Fokus der neuen Folgen. Wie die jungen Royals aussehen werden, zeigt Netflix nun erstmals mit neuen Teaser-Fotos.

So sehen die jungen Prinzen William und Harry aus

Auf Instagram veröffentlichte der Streamingdienst nun gleich acht neue Bilder zur neuen Staffel. Zur Freude vieler Fans sind darauf erstmals Prinz William (Rufus Kampa) und Prinz Harry (Fflyn Edwards) an der Seite ihrer Mutter, Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki), zu sehen. Neben Königin Elisabeth II. (Imelda Staunton) wird in einigen Bildern auch Dianas späterer Partner Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) vorgestellt. Der Streaming-Riese hat also gleich mehrere neue Gesichter für uns parat.

Netz ist begeistert

Die Community freut sich natürlich über die neuen Aufnahmen und so befinden sich bereits unzählige Kommentare unter dem Posting. Besonders die jungen Royals scheinen die Fans zu entzücken. „Harry und William sind einfach perfekt besetzt worden.“, schreibt beispielsweise ein Serien-Fan. Ein anderer User kommentiert: „Oh wow, bei der Besetzung der jungen Royals hat Netflix gute Arbeit geleistet. Ich freue mich schon auf das Finale!“ Einige Fans betonen auch, wie zufrieden sie mit dem restlichen Cast sind. „Ich kann nicht glauben, wie sehr Lady Di der echten Prinzessin ähnelt. Der ganze Cast ist einfach perfekt“. Wie perfekt die neuen Gesichter dann tatsächlich in der Serie sind, erfahren wir ab Mitte November.