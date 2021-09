Über ein paar Dinge kann auch der schönste Augenaufschlag nicht hinwegtäuschen. Auf Reddit erzählen Männer jetzt, was für sie absolute Deal-Breaker sind.

An diesen Punkten kann auch die beste Beziehung scheitern.

1. Social-Media-Obsession

So toll Instagram, Tiktok und Co auch sind: Hin und wieder sollte man das Smartphone auch weglegen. Besonders häufig kritisieren die Reddit-Nutzer, wenn Partnerinnen bei Tisch telefonieren oder das Essen zuerst auf Instagram posten. Als absoluten Deal-Breaker nennt ein Nutzer etwa ganz deutlich: “Exzessive Nutzung sozialer Medien. Nicht alles muss mit allen geteilt werden.”

Der Nebenjob als Instagram-Fotograf oder Video-Produzent scheint unter den Männern nicht besonders beliebt zu sein, #instagramhusband scheint also mehr Illusion als Traumjob. Ein Reddit-User schreibt etwa, ein Deal-Breaker sei “wenn du nur auf der Suche nach einer ‘TikTok-Beziehung’ bist oder einfach nur eine Beziehung willst, um sie online zu posten.”

2. Fake-Dummerchen

Mädels, seid stolz auf eure Intelligenz und zeigt sie bitte ganz offen! Das zeigt auch der Reddit-Thread. Denn wer auf “dummes Blondchen” macht, in der Hoffnung dadurch attraktiver zu wirken, trifft bei vielen genau den falschen Nerv.

“Die Ära Paris Hilton ist längst vorbei, und ich kann mich nicht mit einer unterhalten, die nur über Influencer und Gossip spricht”, schreibt ein User. “Sie tun so, als wären sie dumm, weil sie denken, dass es süß und sexy aussieht.”

Wir finden zwar, dass man durchaus über alles reden sollte – egal ob Gossip, Influencer oder politische Krisen – aber sich mit Absicht dumm stellen hat wirklich keinen positiven Nebeneffekt.

3. Der Umgang mit Kellnern

“Wenn sie Leute aus dem Dienstleistungssektor/Einzelhandel schlecht behandelt, ist das für mich ein No-Go“, schreibt ein Nutzer und bekommt dafür viel Unterstützung. Schließlich erkennt man eben bei genau diesen Interaktionen, wie ein Mensch wirklich tickt.

“Wenn man nicht nett zu den Leuten sein kann, die einen bedienen, wie kann man dann ein anständiger Mensch sein?”, betont ein anderer Nutzer. Wer zu Kellnern, Verkäufern oder Türstehern fies ist, sollte bei einigen Kerlen also nicht erwarten, die große Liebe zu finden.

4. Die Antwort liegt nicht immer in den Sternen

Bevor hier gleich Ärger ausbricht: Ein bisschen Astrologie ist nie schlecht und wer etwas dagegen sagt, hat sich vielleicht einfach noch nie damit beschäftigt.

Aber obsessiv nach Antworten in den Sternen zu suchen, scheint für viele Reddit-Nutzer ein absolutes No-Go beim Daten zu sein: “Astrologie ist cool und interessant, aber wenn mir ein Mädchen sagt, dass sie meinen Freunden oder meiner Familie aufgrund ihres Sternzeichens nicht traut, bin ich schneller weg als ein Hochgeschwindigkeitszug.”

5. Ein Geheimnis sollte geheim bleiben

Genauso wenig, wie Frauen möchten, dass ihre Geheimnisse und intimen Details weitergeplaudert werden, wünschen sich auch mehr Männer, dass manches nur innerhalb der Beziehung bleibt.

Wer alle noch so kleinen Details an die Eltern, die beste Freundin oder Kolleginnen weitertratscht, scheint in dem Reddit-Thread nicht besonders beliebt zu sein.

Denn einer der wichtigsten Werte für viele der Männer ist Vertrauen. Wer Geheimnisse und alle Alltags-Details weiterplaudert, verliert dieses schnell.