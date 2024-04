Ihr seid Expert:innen, wenn es um Harry Styles geht und gerade auf Jobsuche? Dann haben wir News für euch. Denn Harrys Heimatort sucht derzeit Superfans, die ihre Harry-Begeisterung zum Beruf machen wollen.

Der Heimatort des Superstars wird nämlich mehr und mehr zur Touri-Attraktion.

Harry Styles: Heimatort sucht Superfans

Als Superfan eines Stars wird man gar nicht so selten mit der Frage konfrontiert: Was macht man eigentlich mit dem ganzen Wissen, dass man über den Lieblingspromi besitzt? Lyrics auswendig zu können, kann zwar vor allem bei Konzerten ganz praktisch sein; zu wissen, wie der Ehemann der Großtante mit zweitem Namen hieß, ist aber wohl in den wenigsten Fällen Wissen, das man wirklich braucht.

Die Grenze, was man als Superfan alles wissen kann (und will) existiert einfach nicht. Doch so wie es aussieht, gibt es einige Chancen, aus diesem Wissen sogar Kapital schlagen zu können. Denn der Heimatort von Harry Styles – Holmes Chapel in Cheshire – sucht derzeit nach genau den Menschen, die wirklich alles über den Popstar wissen. Der Grund: Für die „Harry’s Home Village Tour“ braucht das Dorf noch richtige Profis, die Tourist:innen über das Leben und Werk des 30-Jährigen informieren können. Konkret werden Menschen gesucht, die „ein Gespür für das Erzählen von Geschichten“ haben und gerne neue Leute kennen wollen; gleichzeitig sollten sie „sich gut mit der Geschichte der Stadt, einschließlich Harry Styles und seinen Wurzeln hier auskennen“.

Fans sollen durch Hotspots führen

Die Nachfrage nach eben solchen Touren dürfte groß sein, wenn man dem Newsletter des Dorfes glauben darf. Denn bisher boten die Menschen den Fans hier nur eine kleine Walking Map an, mit denen sie die Hotspots von Harrys Jugend abgehen konnten. Darunter etwa die Bäckerei „Mandeville’s“, in der Harry vor seiner Teilnahme bei „The X Factor“ arbeitete und das Twemlow-Viadukt, das von Fans als „Harry’s Wall“ bezeichnet wird.

Nach nur einem Jahr nutzten mehr als 5.000 Personen diese Map, betont der Chairman von Holmes Chapel Peter Whiers in dem Newsletter. Das mag vielleicht nicht nach viel klingen; wenn man jedoch bedenkt, dass Holmes Chapel gerade einmal 6.700 Einwohner:innen hat, bekommt diese Zahl doch deutlich mehr Bedeutung. „Es ist an der Zeit, dass wir unser Angebot erweitern und sicherstellen, dass die Besucher ein wirklich unvergessliches Erlebnis in dem Dorf haben, das wir mit Stolz unser Eigen nennen“, betont der Chairman. Und eben diese Erweiterung soll die Tour sein, die wahre Harries machen sollen.

Harry Styles Touren ab Juni

Geplant sind die Touren übrigens ab Juni; zunächst sollen sie Samstagmorgen stattfinden; von Juli bis September sind dann Touren am Wochenende geplant. Wie hoch die Bezahlung ist, wird jedoch nicht verraten. Wer sich von all dem jetzt angesprochen fühlt, sollte aber schnell sein. Denn die Bewerbungsfrist läuft bereits am 15. April ab. Bis dahin kann man sich online bewerben.

Die Harry-Tour ist übrigens nicht das erste Mal, dass Superfans eines Stars ein Jobangebot bekommen. Denn auch die Swifties schaffen sich mehr und mehr eine eigene Berufssparte. Wer ein außerordentlich breites Wissen über Taylor Swift hat, hatte bisher etwa schon die Chance, für das britische Victoria und Albert Museum in London als Advisor zu arbeiten. In den USA wurde im vergangenen Jahr sogar ein:e Full-Time Swiftie-Journalist:in gesucht, der/die für die Zeitungskette Gannett arbeiten sollte.