Die Gerüchteküche rund um die Beziehung von Model Stefanie Giesinger und Marcus Butler brodelt heftig. Bereits seit einigen Wochen spekulieren Fans darüber, dass sich die beiden getrennt haben. Jetzt heizt die 25-Jährige die Gerüchte noch weiter an!

Sie soll sich eine eigene Wohnung gekauft haben. Und das ist laut Fans nicht das einzige Indiz für eine Trennung.

Stefanie Giesinger heizt Gerüchte um Trennung an

Bereits seit Wochen munkeln Fans von Stefanie Giesinger und Marcus Butler, dass sich das Paar getrennt hat. Denn gemeinsame Instastorys und Postings auf den Accounts der beiden gibt es plötzlich keine mehr – und das, obwohl sie sich sonst regelmäßig gemeinsam vor der Kamera gezeigt haben. Follower sind sich deshalb sicher: Stefanie und Marcus sind nicht mehr zusammen!

Während sich beide immer noch nicht offiziell zu den Trennungsgerüchten und dem vermeintlichen Liebes-Aus geäußert haben, heizt das Model selbst die Gerüchteküche allerdings noch weiter an. Die 25-Jährige soll sich nämlich eine eigene Wohnung gekauft haben, obwohl das Paar eigentlich zusammenlebt. Außerdem sendet sie kryptische Botschaften auf ihrem Instagram-Account.

Wilde Spekulationen um mögliches Liebes-Aus

In ihrer Instastory erzählte die GNTM-Gewinnerin ihren Fans kürzlich, dass sie auf Wohnungssuche sei, um sich „hoffentlich ein Zuhause“ aufbauen zu können. Mehr Details dazu teilt sie aber nicht. Kein Wunder also, dass sich Fans bei solch kryptischen Aussagen fragen, ob Marcus Teil dieser Zukunft ist oder nicht – vor allem, weil der 30-Jährige sonst ständig in ihren Storys zu sehen war.

Die Wohnungssuche des Models ist nicht der einzige Grund für die Trennungsgerüchte. Erst kürzlich postete Stefanie ein gemeinsames Foto mit ihren beiden Cousins in ihrer Story. Als Fans danach fragten, ob sie Singles sind, antwortete sie mit „Ja, wir sind Singles“. Ein weiteres Indiz für Stefanies Follower, dass sie und Marcus kein Paar mehr sind: Unter ein Selfie der 25-Jährigen schrieb ein Fan kürzlich „Singlesein tut dir gut, irgendwie kommt die ‚alte Steffie‘ zum Vorschein.“ – kurz darauf likte das Model höchstpersönlich den Kommentar … ist an den Trennungsgerüchten also wirklich etwas dran?

Hinzu kommt, dass so ziemlich alle gemeinsamen Fotos mit Marcus von Stefanies Account verschwunden zu sein scheinen. Und auch auf Marcus Instagram-Account wirkt es so, als wäre bereits gepostete Schnappschüsse mit dem Model plötzlich nicht mehr da.

Seit 2016 ein Paar

Die Germany’s Next Topmodel-Gewinnerin und der britische YouTuber wurden 2016 ein Paar. In den vergangenen Jahren teilten die beiden regelmäßig Momente aus ihrem gemeinsamen Leben mit ihren Fans. Auch für Werbekampagnen und Event-Moderationen standen sie zusammen vor der Kamera. Sollten sich die beiden nun tatsächlich getrennt haben, kommt das Liebes-Aus für viele wohl ziemlich überraschend, denn Stefanie und Marcus verkörperte für ihre Follower absolute #couplegoals!

Was denkt ihr – Haben sich die beiden getrennt?

