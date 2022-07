Oh my God, they’re back again. Die Backstreet Boys touren wieder und haben sich für eine Show in Kanada einen ganz besonderen Gast ausgesucht: Drake. Der Rapper wurde in Toronto zum Backstreet Ehren-Boy.

Man könnte sagen, der Moment war „Larger Than Life“.

Drake singt mit Backstreet Boys

Wer hätte das gedacht: Wir haben tatsächlich etwas mit Drake gemeinsam. Denn genauso wie der Rapper sind wir 90s Babys riesengroße Backstreet Boys Fans und unser größter Traum seit Kindheitstagen ist es natürlich, mit den Jungs gemeinsam zu singen (oder einen von ihnen zu heiraten aber naja, man kann ja nicht alles haben!) Doch während unsereins von einem gemeinsamen Auftritt mit Nick, Kevin, Brian, AJ und Howie nur träumen kann, durfte Drake seine Kindheitsträume kürzlich ausleben.

Denn bei einem Konzert der Backstreet Boys in Toronto – Drakes Heimatstadt – durfte der Rapper für einen Überraschungsauftritt zu der Band dazustoßen. Wie Aufnahmen von dem Auftritt beweisen, war es wohl wirklich eine Show für die Geschichtsbücher. Denn als Song wählten sie ausgerechnet „I Want It That Way“.

„Einer der besten Songs der Welt“

Die Backstreet Boys dürften von Drake übrigens sehr begeistert sein. Denn zusätzlich dazu, dass die sechs zu „I Want It That Way“ Harmonien sangen, fügten die Backstreet Boys auch Teile von Drakes Song “Hold On, We’re Going Home” hinzu. Und auch Drake teilt seinen Auftritt auf Instagram und ist offensichtlich super stolz auf seine Performance.

Für den Musiker hatte der Abend nämlich einen richtig nostalgischen Hintergrund. Denn als waschechter Millennial prägten die Backstreet Boys auch seine Jugend, wie er laut dem „People Magazine“ auch vor seinem Auftritt betonte.

„Mit 13 Jahren hatte ich eine Bar Mitzwa, und bei meiner Bar Mitzwa kam zum ersten Mal in meinem Leben ein Mädchen, in das ich verliebt war, auf mich zu, während einer der besten Songs der Welt gespielt wurde, und sie fragte mich, ob ich mit ihr tanzen würde“, erzählt der 35-Jährige auf der Bühne. „Es war das erste Mal, dass ich mich anerkannt fühlte, und es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte eine Chance, cool zu sein.“ Wie cool er sein kann, bewies er dann auf der Bühne.

Social Media feiert Überraschungsauftritt

Online bekommt der Überraschungs-Auftritt übrigens jede Menge Lob. „Das ist das Beste und Coolste, was ich je in meinem Leben gesehen habe“, schreibt etwa eine Userin auf Twitter. „Drake will unbedingt in einer Boyband sein“, kommentiert währenddessen eine andere. Viele sind aber einfach nur positiv überrascht, dass Drake jetzt irgendwie ein Backstreet Boy ist.

Einer bekommt in der Situation sogar Mitleid: Aaron Carter. Denn viele sind sich sicher: Der Bruder von Backstreet Boy Nick ist bestimmt eifersüchtig, dass ausgerechnet Drake ein Ehrenmitglied wird und nicht er.

Nur in einem Punkt gäbe es unserer Meinung nach noch Ausbaupotential: bei der Garderobe. Denn obwohl er Performance-technisch absolut Teil der Gruppe war, fiel er als Einziger, der nicht im komplett weißen Outfit auf der Bühne stand, schon ein wenig auf. Aber die Backstreet Boys werden ihn in puncto Outfit bestimmt beraten, falls es zu einer Reunion der sechs kommt.

Und sollte diese Reunion tatsächlich passieren, haben viele Fans eigentlich nur einen Wunsch: „Eine Remix-Version muss passieren!“, ist das Fazit auf Twitter. Also wir hätten da ja schon ein paar Wünsche und weitere Ideen: Wie wäre es etwa mit einem Mix aus „Hotline Bling“ und „Quit Playing Games“?

Sollte Drake jetzt offiziell zu den Backstreet Boys dazustoßen? I Want It That Way – absolut! Tell me Why? Bitte nicht!!

