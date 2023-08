Happy Virgo-Season! Ab 24. August startet die Zeit der Jungfrauen. Und diese hat ganz schön großen Einfluss auf einige Sternzeichen.

Besonders diese drei sind betroffen!

Jungfrau

Selbstverständlich hat die Virgo-Season auch ganz besonderen Einfluss auf die Jungfrauen. Denn in ihrem Monat dreht sich die Welt nur um sie – zumindest hätten die Jungfrauen das gerne! In diesem Jahr beeinflusst die Jungfrauen vor allem noch die letzte Phase der rückläufigen Venus, die bis zum 3. September anhält. Konkret heißt es für sie: die Liebe steht mal wieder im Fokus. Aber keine Sorge: jetzt folgen keine Beziehungsdramen und kitschiges Hin und Her. Die Jungfrauen-Saison hat dieses Mal großen Einfluss auf Selbstliebe – und die Jungfrauen merken, dass Selfcare für sie immer wichtiger wird! Höchste Zeit für ein bisschen Me-Time.

Skorpion

Nach einer kleinen Sinnkrise in den vergangenen Wochen bringt die Jungfrauen-Saison endlich wieder frischen Wind in das Leben der Skorpione. Insbesondere mit Blick auf Freundschaften und zwischenmenschliche Beziehungen haben sie in den kommenden Wochen das Gefühl, den Überblick zu haben. Zweifel klären sich, ein paar Geheimnisse werden aufgedeckt und die Skorpione trauen sich endlich, Probleme direkt anzusprechen. So finden die Skorpione endlich das Support-System, nach dem sie sich schon lange sehnen.

Stier

Ebenso wie die Jungfrau gehört der Stier zu den Erdzeichen. Dementsprechend großen Einfluss kann die Jungfrauen-Saison auf die Stiere haben. Und zwar ganz besonders mit Blick auf die Liebe. Denn in den kommenden Wochen haben die Stiere sehr viel Zeit, um über Verflossene zu grübeln. War die letzte Trennung wirklich eine gute Entscheidung? Oder wird es vielleicht doch höchste Zeit, mal wieder in die DMs zu sliden? Liebe Stiere: auf euch wartet eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle! Aber das kann auch zu einigen großartigen Begegnungen führen, mit denen ihr wirklich nicht gerechnet habt – also bleibt neugierig!