Noch bis 3. September sorgt die rückläufige Venus in unserem (Liebes)leben für jede Menge Chaos. Dabei sind besonders drei Sternzeichen sehr betroffen.

Vor allem die kommenden Tage können für sie eine Challenge werden.

Stier

Für die Stiere ist die Venus der regierende Planet. Kein Wunder also, dass die rückläufige Venus sie ganz schön durcheinander bringt. Für die Stiere fühlt es sich in den vergangenen Wochen nämlich so an, als würde sich ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Emotional sind es bis Anfang September dementsprechend herausfordernde Zeiten, ganz besonders für jene Stiere, die in Langzeitbeziehungen sind. Denn die rückläufige Venus verstärkt Krisen im Alltagstrott noch und bringt vor allem die Stiere zum Zweifeln.

Löwe

Die rückläufige Venus steht im Zeichen des Löwen. Und das spürt das Feuerzeichen schon seit Wochen. Doch der Endspurt trifft sie in den kommenden Tagen noch einmal richtig hart. Denn für die Löwen hat die rückläufige Venus starke Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein. Selbstliebe fällt den Löwen derzeit extrem schwer und egal was sie auch tun und versuchen, ihr Alltag ist von Zurückweisungen und Enttäuschungen geprägt. Aber liebe Löwen, es gibt einen Silver Lining. Denn mit Anfang September folgt für euch eine Phase des Durchatmens! Es wird also besser – und auch einige Hochphasen warten auf euch!

Skorpion

Für die Skorpione bringt die rückläufige Venus eine Zeit der Reflexion. Denn wirklich jeder Lebensbereich der Skorpione steht derzeit auf dem Prüfstand. In den ersten Wochen der Mondphase ist den Skorpionen das vielleicht noch nicht aufgefallen. Doch aus dem kleinen Tief, das sie am Anfang spürten, wurde in den vergangenen Tagen eine richtige Sinnkrise. Für viele Skorpione stellt sich jetzt eine große Frage: soll ich mein Leben wirklich komplett umkrempeln? Liebe Skorpione: auch wenn Veränderung unheimlich ist, ihr könnt von der rückläufigen Venus auch profitieren. Aber ein Tipp: stresst euch nicht. Nicht alles muss an einem Tag geändert werden!

