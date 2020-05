Am 4. Juni startet auf ProSieben die zweite Staffel der Dating-Show “Beauty and the Nerd”. Dabei suchen sieben Single-Frauen zunächst den Nerd, der am besten zu ihnen passt. Anschließend kämpfen die Paare in mehreren Wochen um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Wir stellen euch die sieben Schönheiten und ihre potenziellen “Nerd”-Partner vor.

“Beauty and the Nerd”: Das sind die Beautys

Annabel (32): Schlager-Sternchen aus Neuss

Emmy (20): Bikini-Model aus Hamburg

Kim (19): Social-Media-Diva aus Birkenheide

Malin (28): Make-Up-Fan aus Krefeld

Selina (28): Fashionista aus Köln

Karina (25): selbsternannte Diva aus Reichshof

Victoria (22): Shopping-Queen aus Lienz in Österreich

Mit Nerds konnten die sieben Frauen bisher noch keine Erfahrungen sammeln. Ein genaues Bild, wie die Außenseiter aussehen werden, hat Beauty Malin allerdings schon. “Er trägt einen Pullunder, Socken, Sandalen und auf jeden Fall eine Brille“, erklärt die 29-Jährige gegenüber ProSieben. Shopping-Queen Victoria aus Österreich definiert einen Nerd dagegen nicht an seinem Äußeren. “Bei einem Nerd stelle ich mir jemanden vor, der sehr schlau ist.”

Diese sieben Nerds sind dabei

Dion (30): Magic-Karten-Sammler aus Berlin

Elias (24): Comic-Liebhaber aus Freital bei Dresden

Flamur (26): Videospiel-Fan aus Beratzhausen bei Regensburg

Illya (21): Informatik-Nerd aus Aldenhoven bei Jülich

Julien (32): Superman-Fan aus Saarbrücken

Sven K. (22): PC-Spiele-Zocker im Priestergewand aus Apolda bei Jena

Sven L. (24): Computerfreak aus Isselburg bei Bocholt

Wie die sieben Außenseiter mit den selbstbewussten Beautys klarkommen werden, könnt ihr ab dem 4. Juni herausfinden. Denn die erste Folge startet kommenden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.