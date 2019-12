Miley Cyrus ist frisch verliebt und teilt es mit der ganzen Welt. Auf Instagram postet sie täglich Einblicke in ihre Beziehung mit Musiker Cody Simpson. Nun wollen die beiden den nächsten Schritt wagen.

Laut Insidern haben Miley und ihr Herzblatt Cody nämlich vor, gemeinsam eine Band zu gründen. Der Name soll bereits feststehen.

Bandname soll rechtlich geschützt sein

Laut dem Online-Magazin TMZ sollen die beiden Musiker sich sogar schon auf einen Bandnamen geeinigt haben. “Bandit and Bardot” soll ihre Musikgruppe heißen. Und der Name soll sogar bereits rechtlich geschützt worden sein. Denn Mileys Firma kümmerte sich laut Insidern schon juristisch darum, dass der Name offiziell bei der US-Regierung gesichert ist. Ein weiteres Indiz dafür, dass die beiden Turteltauben eine Band gegründet haben, ist, dass vor kurzem ein Instagram-Profil auftauchte, das den Namen der Band trägt.

Miley Cyrus & Cody Simpson gründen Band

TMZ berichtet außerdem, dass unter “Bandit and Bardot” unterschiedliche Dienstleistungen beansprucht werden können. Der Name umfasst Live-Musik, Live-Darbietungen eines Sängers, Musik, Entertainment, Produktion von Tonaufnahmen für CDs, Downloads, Klingeltöne und DVDs. Wir sind gespannt, was da noch kommt!