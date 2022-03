Die Ohrfeige, die Will Smith Chris Rock bei der diesjährigen Oscar-Verleihung verpasste, dominiert seit Tagen die Medien. Nur einer hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert: Chris Rock. Zumindest bis jetzt.

Denn in seiner Comedy-Show spricht er jetzt erstmals über den Vorfall.

Oscar-Ohrfeige als Schockmoment

Dass die Oscars wegen einer Ohrfeige einmal tagelang im Fokus der internationalen Berichterstattung stehen, hätte wohl wirklich niemand gedacht. Doch als Chris Rock als Presenter die Oscar-Bühne betritt, beginnt ein Moment, der wohl in die Geschichte der prestigeträchtigen Preisverleihung eingehen wird. Der Comedian kann sich bei seinem Auftritt den ein oder anderen Witz nämlich nicht verkneifen. Er scherzt über Javier Bardem und seine Frau Penélope Cruz und richtet dann das Wort an Will Smiths Frau Jada.

Jada leidet an Alopezie und trägt ihre Haare deshalb kurz. Chris Rock vergleicht ihre Frisur jedoch mit dem Militärfilm G.I., Jane und scherzt über ihren Look. Ein Scherz, über den Will Smith zuerst schmunzelt, wenig später jedoch deutlich aggressiver reagiert. Denn er betritt die Bühne und verpasst dem Comedian im Live-TV eine Ohrfeige.

Chris Rock spricht über Ohrfeige

Ein Moment, der international schockierte und für viel Kritik – sowohl für Chris als auch für Will – sorgte. Doch während Will Smith sich kurz nachher entschuldigte und ein öffentliches Statement abgab, zog sich Rock aus der Öffentlichkeit zurück – zumindest bis jetzt.

Denn Mittwochabend ging seine Stand-Up-Tour im amerikanischen Boston weiter. Die Ticketverkäufe waren nach der Oscar-Ohrfeige Medienberichten zufolge noch einmal deutlich gestiegen. Es schien fast so, als wolle jeder wissen, was Rock nach dem Skandal machen wird; und ob er die Ohrfeige in seinem neuen Programm einbaut.

„Ich bin immer noch dabei zu verarbeiten, was passiert ist.“

Bei seinem Auftritt vor 1.000 gespannten Menschen gab Chris dann dem Publikum zumindest teilweise, worauf sie gehofft hatten. Denn nachdem er Medienberichten zufolge mit Standing Ovations und tosendem Applaus empfangen wurde, scherzt er gleich über das Wochenende.

„Wie war euer Wochenende? Ich habe keinen Haufen Scheiße über das, was passiert ist, also wenn ihr gekommen seid, um das zu hören, habe ich eine ganze Show, die ich vor diesem Wochenende geschrieben habe“, erklärt er. Nur eines gibt er zu: „Ich bin immer noch dabei zu verarbeiten, was passiert ist. Irgendwann werde ich also über diesen Scheiß reden. Und es wird ernst und lustig sein.“

Klingt also ganz so, als habe er sich von dem Schock noch nicht wirklich erholt. Dass die Ohrfeige früher oder später aber doch Teil seiner Comedy-Shows wird, hatten viele Fans wohl erwartet. Es bleibt also spannend.