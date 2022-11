Am 8. November steht wieder ein Vollmond an und der hat es ganz besonders in sich. Denn gleichzeitig mit dem November-Vollmond findet auch eine Mondfinsternis statt, die dann zu einem Blutmond führt. Dieses Phänomen übt eine ganz besondere Kraft auf uns aus und kann auch jede Menge Drama loslösen.

Hier erfahrt alles, was ihr darüber wissen müsst.

Vollmond im November 2022 enthüllt Wahrheiten

Am 8. November um 11:59 ist es so weit. Dann findet die totale Mondfinsternis statt. Eine Mondfinsternis ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist nur zweimal im Jahr zu sehen. Bei dem Phänomen fällt der Erdschatten auf den Vollmond. Dadurch verdunkelt sich der Vollmond und erscheint rötlich, weshalb er auch Blutmond genannt wird. Leider wird die Mondfinsternis in den meisten Teilen Europas nicht zu sehen sein, da der Mond zu dem Zeitpunkt der Finsternis unterhalb des Horizonts liegt. Erst am 25. Oktober hatten wir eine Neumond-Sonnenfinsternis, jetzt folgt die zweite Mondfinsternis dieses Jahres.

Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis, die uns Neuanfänge ankündigt, bedeuten die Energien bei einer Mondfinsternis, etwas ganz anderes. Denn durch die Energien schaffen wir es, mit Altlasten abzuschließen und uns danach neu auszurichten. Aber solche Veränderungen kommen leider nicht ganz ohne Probleme aus. Ja, richtig gehört! Der energetische Schub durch Blutmond und Mondfinsternis kommt nicht ohne Drama, Baby. Alte Muster und Gewohnheiten haben uns bisher Sicherheit gegeben. Damit soll ab morgen offenbar Schluss sein. Denn der Kosmos sorgt dafür, dass die Stagnation ein Ende hat. Konflikte stehen an der Tagesordnung.

via GIPHY

Die Wahrheit kommt immer ans Licht und diesmal ist der Mond daran Schuld – zumindest zum Teil. Gerade jetzt solltet ihr nicht wegsehen. Ignoriert die neuen Erkenntnisse nicht, das führt später nur zu Frust. Stellt euch den entstandenen Konflikten, anstatt sie weiter aufzuschieben. Aber macht euch auf keinen Fall Druck, sondern geht die Dinge langsam an und lasst euch Zeit mit der Entscheidungsfindung, wie ihr mit der jeweiligen Situation umgehen wollt. Ihr braucht nicht sofort eine Lösung für jedes Problem.

Vollmond im Stier: Diese Bereiche werden vom Blutmond beeinflusst

Der Vollmond fällt jetzt in das Zeichen des Stiers. Das bedeutet, dass vor allem die Bereiche Geld, Zuhause und Beziehungen davon betroffen sind. Finanzielle Mittel werden jetzt gern in die eigenen vier Wände gesteckt, damit das Zuhause im Winter kuschelig warm ist und Geborgenheit ausstrahlt.

In Bezug auf Beziehungen werden alte Wunden wieder neu aufgerissen. Doch das muss nichts Schlechtes bedeuten. Also keine Angst! Denn jetzt könnt ihr ein für alle Mal herausfinden, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, um es in Zukunft besser zu machen. Geht mit Selbstbestimmtheit an das Vergangene und reflektiert. Jetzt kann es nur besser werden!