Heute Mittag hat der Mondzyklus mit einem Vollmond und leider hierzulande nicht sichtbaren Blutmond seinen Höhepunkt. Und das geht an den Sternzeichen definitiv nicht spurlos vorbei. Auf diese drei Tierkreiszeichen hat der November-Vollmond am 8. November nämlich eine besonders große Wirkung.

Diese Sternzeichen spüren den Einfluss des Vollmondes über den Tag hinweg besonders stark.

Zwillinge

Zwillinge kämpfen innerlich oft mit ihren widersprüchlichen Bedürfnissen. Dadurch wirken sie oft hin- und hergerissen. Das wird mit dem heutigen November-Vollmond besonders stark, weshalb das Sternzeichen heute nicht so recht weiß, wo ihm der Kopf steht. Aus diesem Grund reagiert das Sternzeichen sehr empfindlich und gereizt auf Kritik. Man sagt Zwillingen nicht ohne Grund nach, sie hätten zwei Gesichter – und heute leiden sie selbst am meisten an den unterschiedlichen Bedürfnissen eben dieser zwei Gesichter.

Stier

Der Stier fühlt sich durch das besondere Vollmond-Phänomen regelrecht beflügelt. Kein Wunder, denn der Vollmond steht in seinem Zeichen. Heute ist der Stier deshalb besonders beharrlich und diszipliniert. Seine Energie kennt keine Grenzen. Schwierigkeiten und Probleme löst er mit einem Klacks. Die Klarheit, die sich dem Sternzeichen heute auftut, ist auch für andere inspirierend. Denn die Ratschläge, die er heute seinen Freunden gibt, sind sehr hilfreich.

Widder

Der Widder kämpft heute mit seinem Temperament. Denn es will einfach nichts nach Plan laufen. Im Beruf wird ein Problem nach dem anderen aufgedeckt und es will kein Ende haben. Geduldig sein und nicht ausflippen? Für den Widder heute eine riesige Herausforderung. Am liebsten würde er aufbrausend auf den Tisch hauen. Zum Glück schafft es der beflügelte Stier in seinem Umfeld ihn zu beruhigen und wieder seine innere Mitte zu finden.