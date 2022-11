Die True-Crime-Serie zu Dahmer – Monster bekommt zwei weitere Staffeln. Ihr fragt euch, wie das gehen soll? Diejenigen unter euch, die die Serie gesehen haben, wissen: Die Geschichte ist auserzählt. Deshalb musste sich Netflix eine Alternative überlegen.

Wie diese aussieht, das lest ihr hier.

Dahmer bekommt zwei weitere Staffeln

Die Serie über den Serienmörder hat fast alle Rekorde des Streamingdienstes gebrochen. Neben dem Erfolg der Serie musste die Streaming-Plattform allerdings auch einiges an Kritik für die erste Staffel, die im Frühherbst erschienen ist, einstecken. Doch das hinderte Netflix offenbar nicht daran, nun noch zwei weitere Staffeln zu bestellen. Viele von euch werden sich jetzt fragen, wie das gehen soll. Denn der Fall Jeffrey Dahmer ist abgeschlossen.

Deshalb wird die Fortsetzung auch etwas anders aussehen, als ihr euch das jetzt denkt. Laut dem Hollywood Reporter soll es in den kommenden Staffeln um „Geschichten anderer monströser Figuren“ und ihre „Auswirkungen auf die Gesellschaft“ gehen. Ja, hier müssen wir euch jetzt leider enttäuschen: Evan Peters wird also nicht noch einmal in die Rolle des Serienmörders schlüpfen.

Andere Personen im Fokus

Stattdessen könnten sich die nächsten Staffeln um „monströse“ Figuren wie Ted Bundy oder Charles Manson drehen. Das sind allerdings nur reine Vermutungen von einigen Fans. Andere glauben auch, dass sich der Dahmer-Schöpfer, Ryan Murphy, in einer der kommenden Staffeln mit dem Amoklauf von Columbine auseinandersetzen könnte. Es bleibt also spannend, wie die nächsten Staffeln aussehen werden.

Wann wir die neuen Staffeln streamen können – auch das ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass wir darauf mindestens ein Jahr warten müssen.