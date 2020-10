Endlich ist es soweit! Schon im Oktober startet die zweite Staffel der Dating-Show “Prince Charming”. Der offizielle Starttermin ist jetzt fix.

Die ersten Folgen sind bereits ab 12. Oktober auf TVNOW zu sehen.

“Prince Charming”: Neue Staffel startet im Oktober

Ab 12. Oktober sucht der diesjährige “Prince Charming” Alexander Schäfer nach der großen Liebe. Denn ab dann beginnt endlich die neue Staffel der Dating-Show für schwule Männer. Jeden Montag zeigt TVNOW eine von insgesamt neun Folgen. Ab 26. Oktober lauft die zweite Staffel dann außerdem auch bei VOX. Nach dem Finale wird es außerdem eine große Wiedersehensshow geben.

Alexander Schäfer auf der Suche nach der Liebe

In der neuen Staffel tritt Alexander Schäfer in die Fußstapfen von Nicolas Puschmann, der in der ersten Staffel nach der großen Liebe suchte und sie auch erfolgreich fand. Er ist immer noch mit Lars Tönsfeuerborn zusammen und glücklich verliebt. Nun hofft auch Alexander sein Glück zu finden. Der 30-Jährige hat die Qual der Wahl. Denn insgesamt 20 Männer wollen um ihn kämpfen und in der “Gentleman-Night” eine der heißbegehrten Krawatten ergattern, die Alexander verteilen darf.

Fans der Show wissen, dass es in der Prinzen-Villa ziemlich heiß hergehen kann. Denn im Vorjahr knisterte es teilweise zwischen den Kandidaten. Auch die zweite Staffel wurde wieder in einer Villa auf Kreta gedreht.

“Prince Charming” mit Grimme-Preis ausgezeichnet

Das TVNOW-Original “Prince Charming” wurde im März 2020 übrigens mit dem deutschen Grimme-Preis ausgezeichnet. Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland. Ende 2019 produzierte RTL mit dem TVNOW-Original die erste schwule Dating-Show Deutschlands. Das Kuppel-Format wurde sofort zum großen Erfolg. “Der glänzend ausgewählte Cast vermittelt echte Vielfalt. Dazu kommt, dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich”, so die Grimme-Jury.

