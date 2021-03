Der erste Modeljob der diesjährigen Staffel ging an Soulin. Diesen Sieg gönnten ihr die anderen GNTM-Kandidatinnen allerdings nicht wirklich. Vor allem Linda ist der Meinung, dass Soulin den Job von Levis gar nicht verdient hatte.

Daraufhin kam es zu dem ersten Zoff im Model-Loft bei “Germany’s Next Topmodel”.

Zoff um ersten GNTM-Modeljob

GNTM-Kandidatin Soulin konnte sich den ersten Modeljob der diesjährigen Staffel von “Germany’s Next Topmodel” sichern. Doch die anderen Teilnehmerinnen konnten sich nicht so wirklich für sie freuen. Vor allem Linda ist schon lange kein Fan von der 20-Jährigen. Sie ist sich sicher: Soulin hat den Job für die Marke Levis nur bekommen, weil sie von ihrer Flucht aus Syrien erzählt hat und dabei ein paar Tränen vergoss. “Wir dachten erst, Romina macht das. Aber klar, wenn es um eine Geschichte geht…”, so ihre Reaktion darauf, dass schließlich Soulin den Modeljob ergatterte.

Das wollte die 20-Jährige natürlich nicht auf sich sitzen lassen. “Wer ist der Meinung, dass ich den Job bekommen habe, weil ich geweint habe? Diese Person soll mir das ins Gesicht sagen. Das ist hinterhältig”, schreit sie daraufhin durch das Model-Loft. Dann mischt sich auch noch Chanel in den Zoff ein. “Ich glaube, es hackt. Was ist in deinem Hirn falsch? Ich glaube, ich bin hier in der Irrenanstalt!”, wirft sie Soulin an den Kopf. Auf diese Aussage hin wurde der Streit vorerst auf Eis gelegt. Aber nicht für lange.

Linda genervt von Soulins Selbstvertrauen

Dass Soulin den Modeljob von Levis so richtig gerockt hatte, verpasste ihrem Selbstvertrauen schließlich einen ordentlich Boost. Bei dem Entscheidungs-Walk wollte sie deshalb noch einmal so richtig mit ihrer Performance überzeugen. “Jedes Mal lobt Heidi meinen Walk. Ich hab es halt drauf”, sagte sie überzeugt, kurz bevor sie sich auf den Weg ins Winter Wonderland machte. Und so war es dann tatsächlich. Elegant und selbstsicher ging sie über den Laufsteg und heimste großes Lob von Heidi ein. Das ging Linda dann endgültig gegen den Strich. “Soulin quatscht echt ganz schön viel Scheiße. Sie wird mit ihrer Art noch ordentlich auf die Fresse fliegen”, sagt sie.

