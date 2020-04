Sie ist die wohl populärste App der letzten Monate: TikTok. Hacker haben nun aber demonstriert, wie leicht es ist, auf der Plattform Fake-News zu verbreiten.

Denn die App ist nicht sicher genug.

TikTok: So leicht kann man die App hacken

Das Problem bei TikTok ist relativ einfach erklärt. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Internet-Protokollen, nämlich das HTTP und HTTPS – das sind die Kürzel, die meistens am Anfang einer Website stehen. Während HTTPS sicher und geschützt ist, ist HTTP zwar schneller, dafür aber unsicherer. Bei TikTok herrscht nun folgendes Problem: Bei dem Dienst, den die App für das Zuliefern und Verarbeiten der tausenden Videos benutzt, wird ein unsicheres HTTP-Protokoll verwendet. Das bedeutet für Hacker also leichtes Spiel.

Fake News lassen sich leicht verbreiten

Sicherheitsforscher haben das in einem Experiment nun deutlich gemacht, indem sie ein Video mit Fake News zum Coronavirus auf dem offiziellen TikTok Account der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hochgeladen haben. Im Endeffekt sendeten sie ihre Befehle, und damit auch das Fake Video, aber nur zu Testzwecken und verbreiteten nicht wirklich Fake News in alle Welt. Der Test zeigt aber: Es wäre für Hacker ein leichtes Spiel, schnell Falschinformationen über TikTok zu verbreiten.

Im Video zeigen die Hacker wie es geht:

Die Konkurrenten der beliebten App verwenden übrigens sichere HTTPS-Protokolle, um genau solche Hackerangriffe zu verhindern. YouTube, Instagram und Facebook haben ihrem populären Konkurrenten in dieser Hinsicht also noch einiges voraus.