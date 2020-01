Es gibt Menschen, die sind einfach immer gut gelaunt. Egal ob es gerade in der Beziehung nicht gut läuft oder sie Stress in der Arbeit haben: Ihr Lachen will einfach nicht vergehen. Und dann gibt es sogar noch jene, die ihre Mitmenschen mit ihrem Dauergrinser mitreißen. Wieso ihnen das gelingt, kann unter anderem auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Besonders diese drei Sternzeichen stecken ihre Kollegen, Mitschüler oder Freunde mit ihrem Lachen an:

Wassermann

Es gibt fast nichts, was dem Wassermann die Laune verderben könnte. Er ist stets gut gelaunt, kommt schon in der Früh mit einem sympathischen Grinsen in die Arbeit und steckt alle mit seinem sonnigen Gemüt an. Denn sein Humor und seine besondere Ausstrahlung schaffen es sogar, dem grantigsten Morgenmuffel ein Lächeln abzuringen. Zudem unterhält der Wassermann gerne alle mit seinen Erzählungen und muss dabei oft so sehr über seine eigenen Witze lachen, dass sich bald die ganze Runde vor lauter Lachen den Bauch hält.

Schütze

Der Schütze ist ein unglaublich optimistisches Sternzeichen. Er nimmt einfach alles mit Humor und geht mit einer bewundernswerten Leichtigkeit durchs Leben. Deshalb geht es einfach nicht anders, als in seinem Umfeld gut gelaunt zu sein. Wenn dieses Sternzeichen noch dazu etwas besonders lustig findet, lacht es aus vollem Herzen. Das wirkt sich auch auf die restlichen Personen im Raum aus und schnell stimmen alle ins Gelächter mit ein.

Widder

Es liegt in der Natur des Feuerzeichens Widder, sich jeden Tag auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Er genießt gerne das Leben und Humor gehört für ihn einfach dazu. Deswegen spielt er gerne für alle den Entertainer. Egal ob auf einer Party oder im Büro: Keiner ist vor seinen Witzen sicher. Dabei müssen sie nicht einmal lustig sein. Denn die Begeisterung, mit der der Widder den Komiker spielt, reißt alle mit. Zudem lacht das Sternzeichen auf eine derart komische Art, dass seine Mitmenschen keine andere Wahl haben, als lauthals loszubrüllen.