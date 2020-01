Vertrauen und Eifersucht führt in Beziehungen oft zu Problemen und ist ein häufiger Trennungsgrund. Vielen Menschen fällt nämlich genau das ziemlich schwer. Anstatt ihrem Partner seinen nötigen Freiraum zu lassen, sind sie extrem besitzergreifend und wollen am liebsten über jeden Schritt des anderen Bescheid wissen.

Vor allem diese sechs Sternzeichen sind extrem besitzergreifend.

Stier

Stiere sind eigentlich sehr treu und zuverlässig in einer Beziehung. Wenn es aber darum geht, dem Partner zu vertrauen, dann ist das eine ganz andere Sache. Stiere sind extrem besitzergreifend und haben große Angst betrogen zu werden. Sie brauchen das Gefühl von Geborgenheit und wenn es nicht anders geht, klammern sie, um dieses zu bekommen. Am liebsten drücken sie ihre Liebe körperlich aus, weswegen sie einfach nicht die Finger von ihrem Partner lassen können.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu den besitzergreifenden Sternzeichen in einer Beziehung. Sie stehen bekanntlich gerne im Mittelpunkt und wollen die gesamte Aufmerksamkeit ihres Umfelds – und natürlich vor allem die des Partners. Teilen kommt für den Löwen absolut nicht infrage. In Beziehungen äußert sich das durch extreme Kontrolle.

Krebs

Krebse brauchen sehr lange, bis sie sich auf jemanden einlassen können. Haben sie es endlich geschafft, wollen sie nicht mehr loslassen und fordern extrem viel Aufmerksamkeit und Nähe von ihrem Partner. Für jemanden, der auch mal ein paar Tage für sich allein braucht, kann das ziemlich anstrengend sein.

Skorpion

Der Skorpion ist dafür bekannt sehr leidenschaftlich zu sein, weswegen eine Beziehung mit ihm sehr intensiv ist. Der Skorpion hat eine sehr dominante Art. Auch was das Thema Eifersucht angeht. Ihm fällt es schwer, seinem Partner blind zu vertrauen und er möchte deswegen am liebsten jede Minute bei ihm sein, um ihn im Auge zu behalten.

Steinbock

Der Steinbock hat gerne die Kontrolle und das in allen Bereichen seines Lebens. In Beziehungen ist er deshalb extrem besitzergreifend. Der Partner muss voll und ganz ihm gehören. Der Steinbock lässt dem anderen nur wenig Freiraum und klammert sehr. In Beziehungen mit Steinböcken gibt es deshalb oft Eifersuchtsszenen und Vertrauen ist ein großes Problem.

Wassermann

Auch der Wassermann zählt zu den besitzergreifenden Sternzeichen. Er lässt nur ungern jemanden in sein gewohntes Umfeld, das gilt sowohl für seine Liebesbeziehung, als auch seinen Freundeskreis. Sobald jemand Neues in die Gruppe kommt, sieht der Wassermann rot. Er fühlt sich schnell bedroht und hat Angst, die Menschen, die ihm wichtig sind, zu verlieren.