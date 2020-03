Als erstes Land haben die USA nun mehr bestätigte Coronavirus-Infektionen als China. Denn seit Anfang der Woche verdoppelte sich die Zahl der Erkrankungen in den USA beinahe.

Mehr als 82.400 Menschen erkrankten mittlerweile am Coronavirus.

USA melden weltweit höchste Zahl an Coronavirus-Infektionen

Laut US-Experten haben die USA mittlerweile weltweite die höchste Zahl an Coronavirus-Infektionen. Und damit auch mehr als China, dem Ursprung der Pandemie. Denn insgesamt 82.400 bestätigte Fälle meldet das Land derzeit. In China gibt es hingegen rund 81.800 offizielle Infektionen und in Italien etwa 80.600. Weltweit haben sich bereits mehr als eine halbe Million Menschen mit dem Virus infiziert.

Donald Trump: Hohe Zahl liegt an Testungen

US-Präsident Donald Trump wandte sich im Weißen Haus an Journalisten. Laut Trump ist die hohe Zahl der Infektionen auf die Vielzahl an Tests zurückzuführen, die derzeit im ganzen Land durchgeführt werden. Man wisse nicht, wie hoch die Zahlen in China tatsächlich seien, so Trump. Denn Experten vermuten, dass die Zahl der Infektionen dort weitaus höher sein könnte, als Tests bislang zeigen.

Mehr als 1.000 Coronavirus-Tote in den USA

Auch Todesopfer infolge der Virus-Erkrankungen haben die USA bereits zu melden. Laut der Johns-Hopkins-Universität starben bereits 1.100 Menschen an Covid-19. Zum Vergleich: Italien meldete bislang mehr als 8.000 Todesopfer, China in etwa 3.000.

New York ist Epizentrum

Erst kürzlich rief Bürgermeister Bill de Blasio den Notstand für die Stadt New York aus. Denn die Metropole ist mittlerweile das Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in den USA. Derzeit gibt es dort etwa 280 bestätigte Todesfälle. Seit dem Ausruf des Notstands gelten dort ebenfalls strenge Ausgangsbeschränkungen. Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Broadwayshows sind geschlossen. Vor Krankenhäusern errichtet man derzeit sogar Leichenhallen aus Zelten, um die Kapazitäten zu erweitern.