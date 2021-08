Einige Menschen lieben ihren Partner so sehr, dass sie alles für ihn tun und aufgeben würden. Das mag auf der einen Seite gut und auf der anderen auch schlecht sein. Woran das liegt? An den Charaktereigenschaften von euren Sternzeichen.

Die Tierkreiszeichen lieben ihren Partner immer besonders überschwänglich und intensiv.

Stier

Hat der Stier sich einmal verliebt, dann gibt es für ihn kein Halten mehr. Denn das Sternzeichen würde für seinen Liebsten alles tun. Der Stier verliebt sich zwar nicht besonders schnell, ist es allerdings um ihn geschehen, dann zeigt er das auch überschwänglich. Seine intensiven Gefühle zeigt er oft mit kleinen Verwöhnprogrammen und Aufmerksamkeiten. Deshalb macht der Stier auch immer die besten Geschenke.

Löwe

Der Löwe ist ein wahnsinnig leidenschaftliches Sternzeichen. Geht es um ihren Partner, dann sind sie gewillt alles Erdenkliche zu tun, um ihre Liebsten glücklich zu machen. Außerdem gibt er eine Beziehung nicht so leicht auf, wenn es mal schwieriger wird. Denn der Löwe hält sehr stark an seinem Partner fest, wenn er den Richtigen oder die Richtige gefunden hat. Ihm ist es bewusst, wie besonders ihr Partner ist und zeigen das auch gern.

Skorpion

Dem Skorpion kommt man in der Liebe besser nicht in die Quere. Wenn er sich einmal verliebt hat, dann überschüttet er seinen Partner mit unzähligen Liebesbeweisen. Denn in Sachen Romantik ist dieses Sternzeichen kaum zu überbieten. Leider schlägt seine Liebe schnell in Eifersucht um. Deshalb fährt der Skorpion auch schnell den Stachel aus, wenn es um seinen Partner geht.