Weihnachten ist die stressigste, aber auch schönste Jahreszeit zugleich. Meist sind wir so sehr mit dem Einkauf von Weihnachtsgeschenken für unsere Liebsten beschäftigt, dass wir dabei völlig auf uns vergessen. Dabei sollten wir uns eigentlich viel öfter mal selbst beschenken! Denn auch wir haben hin und wieder eine ordentliche Portion Gönnung verdient!

Genau deshalb haben wir zum Start der Pre-Christmas-Season fünf Geschenkideen für euch, mit denen ihr euch zu Weihnachten einfach mal selbst belohnen solltet.

1. Gönn dir Glitzer: Leggings mit Paillettenfransen

Wir lieben die Bequemlichkeit von Leggings und den angesagten Pailletten-Trend. Wieso dann nicht gleich beides kombinieren? Seien wir uns doch ehrlich: Wir LIEBEN den schimmernden Materialtrend für den Winter und alles was Bling-Bling schreit, glitzert und funkelt sowieso! Passend zum Pailetten-Fieber und der Weihnachtszeit haben wir die perfekte Geschenkidee für uns selbst gefunden: die funkelnde Leggings mit Paillettenfransen für 47,95 Euro von Calzedonia ermöglichen uns unsere time to shine! „Gönn dir Glitzer“ lautet die Devise!

Bild: Calzedonia

2. Time to shine: Mondlicht-Schmuckset von Pandora

Apropos Bling-Bling: Was darf in unserem Alltag nicht fehlen? Natürlich unser Schmuck! Denn Accessoires sind unsere Must-haves bei JEDEM Look. Silber wurde in diesem Jahr zum Haupt-Protagonisten der Mode – und deshalb stellen wir natürlich auch silbernen Schmuck in den Fokus. Was spricht also dagegen, sich zu Weihnachten einfach selbst mit einem edlen Accessoire zu beschenken? Unser Tipp: das Mondlicht Schmuckset von Pandora! Die Kombi aus funkelnden Mond- und Stern-Ohrringen und der dazugehörigen Halskette verpasst jedem (Weihnachts-)Look einen magischen Touch. Erhältlich bei Pandora online um 108 Euro.

3. Entspannendes Geschenkset von Weleda

Selfcare sollte eigentlich die oberste Priorität in unserem Leben haben. Leider lässt uns der Alltagsstress das aber immer wieder vergessen. Damit das nicht mehr passiert, haben wir für euch den ultimativen-Entspannungstipp! Das Weleda-Geschenkset mit Aroma Shower und entspannendem Pflege-Öl mit Lavendel sorgt für die perfekte Tiefenentspannung – genau wie wir sie auch brauchen. Das Selfcare-Set könnt ihr euch in Apotheken oder zum Beispiel bei dm für 14,95 Euro holen.

4. Cosy Pyjama von TK Maxx

Ein gemütlicher Pyjama ist doch insgeheim unser aller Lieblingsstück aus dem Kleiderschrank. In TikTok-Sprache würde könnte man auch sagen: POV, du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause und freust dich ENDLICH in deinen Pyjama werfen zu können, um danach am besten auf der Couch zu chillen und Netflix zu bingen. Wusstet ihr außerdem, dass Pyjamas wichtig für einen angenehmen Schlaf sind und die Nachtruhe verbessern? Ein Grund mehr für folgende Anweisung an euch: Treat yourself und gönnt euch einen neuen Pyjama zu Weihnachten! Wir haben für euch ein cozy Pyjamaset von TK Maxx online für 24,99 Euro ausgewählt, mit dem ihr euch definitiv belohnen solltet.

Bild: TK Maxx Österreich online

5. Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer

Egal ob am Weg zur Arbeit, beim Sport oder auf Reisen. Kopfhörer sind unsere treuen Wegbegleiter, ohne die wir uns unseren Alltag mittlerweile nicht mehr vorstellen können. Und deshalb müssen die auch schon echt was drauf haben! Also belohnt euch zu Weihnachten mit neuen und wirklich guten Kopfhörern! Unser Tipp: die Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer. Un das bringen diese Audio-Begleiter mit sich: Eine aktive Geräuschunterdrückung, eine bis zu sechs Stunden ununterbrochene Wiedergabe und ein hoher Tragekomfort. Erhältlich im Fachhandel oder online für 109 Euro.