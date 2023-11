Winter is here! Nicht nur mental müssen wir uns darauf einstellen, sondern auch unsere Haut muss darauf vorbereitet werden. Denn mit dem Winter kommt leider auch trockene Heizungsluft, frostige Kälte vor der Tür und ein unangenehmes Ziehen auf der Haut.

Wir verraten dir, was du gegen das Trockenheitsgefühl tun kannst.

Mit diesen Tipps fühlst du dich auch im Winter geschmeidig

Wir haben einige Beauty-Tipps für euch!

1. Trockenblocker für die Haut

Die Gesichtshaut spannt, die Lippen springen auf und die Hände machen dem Schleifpapier Konkurrenz. Bei hoher Kälte produziert unser Körper weniger Talg. Unter 8 Grad stellt die Haut die Talgproduktion sogar ganz ein. Der Schutzfilm wird dünner und die Haut trocknet aus. Im Winter sollten unsere Hautpflegeprodukte mehr Fett und weniger Feuchtigkeit enthalten. Den Schutzfilm können wir tagsüber mit fetten Cremes erhalten. Nachts dient eine Feuchtigkeitscreme als Durstlöscher. Versucht so gut es geht auf natürliche Inhaltsstoffe zu setzen und möglichst Produkte ohne Alkohol und mit wenig bis gar keinen Duft- und Konservierungsstoffen zu verwenden.

2. Trinken

Nicht nur bei Hitze haben wir einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, sondern auch im Winter. Das liegt zum einen an der geringen Luftfeuchtigkeit. Und auch der Wechsel zwischen drinnen und draußen trocknet unseren Körper schneller aus. Da der Körper Wasser an die obere Hautschicht abgibt, ist es wichtig, ausreichend Wasser oder Kräutertee zu trinken. Und für Glühwein und warmen Kaffee to Go gilt: Pro Tasse, mindestens ein Glas Wasser, denn auch Kaffee und Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit.

3. Die richtige Ernährung

Auch die richtige Ernährung kann der Haut im Winter helfen, sie von innen heraus zu stärken. Besonders hilfreich gegen trockene Haut sind pflanzliche Öle und Omega-3-Fettsäuren, die unsere Haut von innen pflegen und gegen die Kälte schützen. Leinsamen etwa sind reich an pflanzlichen Ölen. Omega-3-Fettsäuren findet ihr beispielsweise in Fisch oder Avocados. Vitamin A und B etwa sind besonders gut für den Feuchtigkeitshaushalt unseres Körpers. Wir empfehlen also auch im Winter viel Obst und Gemüse. Und versucht außerdem so gut es geht auf salziges Essen, Zucker und Alkohol zu verzichten, denn sie entziehen dem Körper Flüssigkeit und tragen deshalb zu trockener Haut bei.

4. Auf das Raumklima achten

Der Heizkörper läuft auf Hochtouren, die Luft wird trocken und die Schleimhäute trocknen aus. Die richtige Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist wichtig für unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Im Winter sind 40 Prozent ideal. Verzichtet daher auf den energiefressenden Trockner und lässt die Wäsche im Raum trocknen. Stellt eine Schale mit Wasser auf die Heizung. Noch besser hilft ein Luftbefeuchter. Das lässt die Luftfeuchtigkeit und das Wohlbefinden schnell steigern.

5. Die Schleimhäute befeuchten

Die warme Heizungsluft drinnen und die kalte trockene Winter-Luft, die von außen hereinkommt, lässt auch unsere Schleimhäute austrocknen. Müde Augen und trockene Nase bis zu Nasenbluten sind die Folge. Neben einem Luftbefeuchter haben sich hier Meerwasser-Nasenspray oder Nasenduschen bewährt. Feuchtigkeitsspendende Augentropfen helfen uns die Augen offenzuhalten.

6. Wenig duschen

Wer im Winter zu lange und zu heiße Duschen oder Bäder nimmt, der trocknet die Haut noch weiter unnötig aus. Stellt die Wassertemperatur am besten lauwarm, um die 30 Grad. Ist das Wasser zu heiß, riskiert ihr nämlich wertvolle Lipide, also Hautfette, die zum Schutz der Haut beitragen, abzuspülen. Setzt zudem auch beim Baden und Duschen auf die richtigen Pflegeprodukte und verwendet zum Beispiel ph-neutrale Duschgels oder Ölbäder, um eure Haut nicht überzustrapazieren.

7. Schwitzen

Schwitzen ist angesagt! Das öffnet nämlich die Poren und regt die Durchblutung an, was wiederum dazu beiträgt, die Produktion der wertvollen Lipide in unserer Haut anzukurbeln. Zusätzlich nimmt die Haut feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte nach dem Saunagang besser auf. Treibt also auch im Winter regelmäßig Sport oder gönnt euch den ein oder anderen entspannten Spa-Day mit Sauna & Co.