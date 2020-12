Plötzlich ist er da der Winter. Mit der Kälte sinkt die Laune und das Immunsystem streikt. Jetzt heißt es für toughe Cookies und Warmduscher gleichermaßen, sich warm anzuziehen. Mit diesen 6 Tricks trotzt du der Kälte und bleibst gesund.

1. Raus in die Kälte

Auch, wenn uns ein Spaziergang in der Kälte derzeit wenig reizt. Für unser Immunsystem ist so ein kleiner Kältekick genau das richtige. Und selbst bei einer Erkältung tut ein bisschen Bewegung an der Frischluft gut. Der Wechsel zwischen Wärme und Kälte regt den Kreislauf und den Stoffwechsel an und stärkt damit die Abwehrkräfte.

2. Ohren schützen

Wir verlieren den größten Teil unserer Körperwärme über den Kopfbereich. Damit die notwendige Wärme nicht verloren geht, heißt es also Ohren, Stirn und Nacken warm einpacken.

3. Viel trinken

Nicht nur bei Hitze haben wir einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, sondern auch im Winter. Das liegt zum einen an der geringen Luftfeuchtigkeit im Winter. Und auch der Wechsel zwischen drinnen und draußen trocknet unseren Körper schneller aus.

4. Auf das Raumklima achten

Der Heizkörper läuft auf Hochtouren, die Luft wird trocken und die Schleimhäute trocknen aus. Das macht sie zum idealen Kuschelplatz für Viren und Bakterien. Die richtige Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist wichtig für unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Im Winter sind 40 Prozent ideal. Stell eine Schale mit Wasser auf die Heizung. Das lässt die Luftfeuchtigkeit und das Wohlbefinden schnell steigern.

5. Hände waschen

Im Winter sind Viren allgegenwärtig. Das müssen wir zu Pandemie Zeiten wohl nicht dazu sagen. Also bevor ihr euch an die kitzelnde Nase greift Hände waschen.

6. Fett als Frostblocker für die Haut

Die Gesichtshaut spannt, die Lippen springen auf und die Hände machen dem Schleifpapier Konkurrenz. Bei hoher Kälte produziert unser Körper weniger Talg. Unter 8 Grad stellt die Haut die Talgproduktion sogar ganz ein. Der Schutzfilm wird dünner und die Haut trocknet aus. Den Schutzfilm können wir tagsüber mit fetten Cremes erhalten. Nachts dient eine Feuchtigkeitscreme als Durstlöscher.