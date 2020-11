Es wird immer kälter und die Tage immer kürzer … Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns voll und ganz unserer Winterdepression hingeben und uns bis April in unseren Wohnungen verbarrikadieren müssen, oder? 😄 Keine Sorge – we got you covered, as always! 😋 Wir verraten dir hier unsere sieben besten Sofort-Tipps für gute Laune.

1. Give us some hot stuff

Yuuuummy! ☕ Wenn wir im Winter etwas lieben, dann ist es heiße Schoki! (Okay, wir geben es zu: Auch im Sommer sagen wir nicht “Nein” zu einer leckeren Tasse dieses süßen Seelenbalsams… 😄) Heiße Schoko macht einfach glücklich (wissenschaftlich bewiesen, wir schwören 🤞) und wärmt nicht nur deine Hände, sondern auch dein Herz. ❤️ (Schmeckt vor allem zu leckeren Spekulatius oder Cantuccini super lecker!)

2. Plan that trip!

Heiße Schoko hilft nicht mehr und du sehnst dich nur noch nach Sommerfeeling? 🌞 Gar kein Problem: Auch für dich haben wir den idealen Tipp! Besorge dir am besten eine Instant-Dosis an Vorfreude, indem du deinen nächsten Trip planst und kräftig Inspiration sammelst! Unser Favorit: ein Städteurlaub in Bella Italia! 😍 Orte wie Rom, Mailand oder Florenz sind auch – oder vor allem – im Winter wunderschön und bieten tolle Attraktionen und Aktivitäten wie Sport, Wellness und nicht zu vergessen das viele leckere Essen!!! Müssen wir da noch mehr sagen? 😉

Foto: Unsplash | La So

3. Flausch it up

Flauschidecke + Flauschisocken + Flauschi-Onesie = Die perfekte Kombi für COZINESS PUR! 😍 Wir knautschen uns im Winter ohnehin schon gerne zu einem guten Film wie Eat Pray Love auf unsere Couch, aber flauschige Decken und Co geben dem ganzen nochmal ein ganz anderes Level … Da sehen wir gleich viel lieber zu, wie Julia Roberts all die Pasta in Rom verputzt! 😄 Flauschige Stoffe sind einfach der Hammer und sorgen auch automatisch für gute Laune und ein Stück Sorglosigkeit. 🥰

4. Let it snow, let it snow, let it snow!

Leise rieselt … das Glück! 🎶 Kaum fallen die ersten bunten Blätter von den Bäumen, freuen wir uns vor allem auf eines: SCHNEEEEE! ❤️ Wie kleine Kinder sind wir jedes Jahr aufs Neue aufgeregt, wenn die ersten Schneeflocken fallen und laufen voller Freude sofort hinaus, um einen Schneemann zu bauen! (Yes, diese crazy people sind wir … 😂) Happiness pur! 🥰

5. Traumjob: Baking Queen

Schon als Kinder haben wir unseren Müttern im Winter immer wieder gern dabei geholfen Christstollen, Lebkuchen und Panettone zu backen. Insgeheim haben wir dabei auch immer gehofft, eines Tages Meisterbäckerinnen zu werden … 🥧 Und auch wenn nicht: Backen entspannt und sorgt instant für gute Laune! 🥰 (Basically wie eine super günstige Therapieform für uns haha) Also, warum abwarten: Ran an die Backöfen!

6. Naschkatzen UNITE!

Nom nom nom! Wir geben es ja zu … Wir backen vor allem so gerne, weil wir unsere Kreationen danach gleich mal ausprobieren können! 😜 Diagnose: Naschkatze mit einer Tendenz zum Cookie-Monster … 🍪 Whoops! Eine Stunde später und das Backblech ist leer! Wer das wohl war? *Grübel* Naja … solange es unsere Bäuche und Herzen füllt … 🥰

7. Ganz schön schaumig

Imagine this: Feierabend. Du kommst nach Hause. Du lässt dir ein Bad ein. Du wirfst eine Lavendel-Schaumkugel ins Wasser. Du holst den Korkenzieher und stellst dir ein Gläschen italienischem Vino bereit. 🍷 Neben dir schäumt es schon so richtig … 🛀 Das nennen wir mal Entspannung pur! Wenn uns was glücklich macht, dann ein richtig geiles Schaumbad! Und euch?

