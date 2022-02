Miles Diggs ist der Mann, der mit einem einzigen Foto für eine weltweite Sensation gesorgt hat und jetzt vermutlich ein enormes Vermögen besitzt. Denn er war es, der Rihanna mit ihrem Babybauch fotografiert hat. Jetzt spricht der Fotograf über den Moment, in dem er abgedrückt hat.

Denn für dieses inszenierte Spektakel hatte er gerade mal 30 Sekunden Zeit.

Fotograf packt über Babybauch-Foto von Rihanna aus

Am 31. Jänner 2022 ging ein einziges Foto um die Welt: Rihanna, die ihren Babybauch präsentiert. Während sich viele gewundert haben, wieso RiRi so perfekt gestylt und mit offenem Mantel bei eiskalten Temperaturen, scheinbar „zufällig“ auf einen Paparazzo trifft, sieht die Wahrheit ganz anders aus. Denn alles war perfekt inszeniert! Dafür verantwortlich ist Miles Diggs, ein beliebter Star-Fotograf aus den USA.

Gegenüber HollywoodLife erzählt er jetzt, wie es zu diesem skurrilen Moment gekommen ist, über den gerade jeder spricht. „Ich kenne Ri schon seit über zehn Jahren. Wir haben immer wieder zusammengearbeitet und sind eng zusammengewachsen“, so Miles. Daher hat die Sängerin wohl auch ihn auserkoren, um die Baby-Bombe auf ihre ganz eigene, sehr dramatische Art und Weise platzen zu lassen.

„Es war eiskalt an diesem Tag. Wir mussten schnell sein – 30 Sekunden“, erzählt er. Um möglichst wenig Menschen um sich zu haben, sollen sie sich bereits um 6 Uhr morgens getroffen haben. Ob Rihanna und ihr Freund A$AP Rocky mit dem Ergebnis des Blitz-Shootings zufrieden waren? „Ja, definitiv“, so Miles. „Es war ein wirklich sehr besonderer Moment. Und es war wohl auch eine der größten Schlagzeilen der Welt!“

Alles perfekt inszeniert

Auch den Ort des Fotos haben die drei nicht zufällig gewählt. Denn die Location befindet sich im New Yorker Stadtteil Harlem, zu dem A$AP Rocky eine ganz besondere Verbindung hat. „Harlem ist der Ort, an dem A$AP geboren und aufgewachsen ist. Es war definitiv eine Ode an ihn“, verrät Miles. „Ich hätte es nicht besser planen können….“

Wie die exakten Pläne und Vorbereitungen dieses Spektakel lauten, darf Miles aber nicht ausplaudern. Und genau das ist es auch, was die Prominenten an ihm so schätzen und aus welchem Grund sie ihm vertrauen. Nicht umsonst gilt er als beliebtester Paparazzo der Stars. Er selbst schätzt sich so ein: „Ich halte nichts für selbstverständlich. Ich bin sehr bescheiden. Ich würde lieber ein Gespräch führen, als ein Foto zu bekommen.“

Genau das hat dem 27-Jährigen jetzt wahrscheinlich auch ein Vermögen eingebracht. Experten schätzen den Wert dieses Fotos sogar auf über 500.000 US-Dollar. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Denn Miles bekommt Aufmerksamkeit und Geld und Rihanna hatte die Macht, selbst zu bestimmen, wann die Welt von ihren Familienplänen erfährt.