In einem neuen Interview macht Schauspielerin Rebel Wilson jetzt eine ganz besondere Enthüllung: Sie hat ihre Jungfräulichkeit mit 35 Jahren verloren.

„Nicht jeder muss seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren“, erklärt die Schauspielerin.

Rebel Wilson spricht über ihr erstes Mal

Das erste Mal ist wohl für die meisten von uns ein ziemlich aufregendes und intensives Thema gewesen. Wann, wie und wo man die Jungfräulichkeit verliert, steht in vielen Freundeskreisen nur allzu oft im Mittelpunkt des Gespräches. Denn vor allem als Teenager schien es wohl vielen von uns so: das Timing ist essentiell! Wer „zu spät“ sein erstes Mal hatte, hatte oft das Gefühl, als prüde oder „Late Bloomer“ abgestempelt zu werden. Davon bezeugen bis heute zahlreiche Tiktoks und Social Media Posts, in denen viele Frauen davor warnen, sich nicht dem gesellschaftlichen Druck hinzugeben.

Dass das Dasein als „Late Bloomer“ auch ziemlich toll sein kann, betont jetzt auch Schauspielerin Rebel Wilson. Denn in einem Interview mit „People“ verrät sie: Sie hatte mit 35 Jahren ihr erstes Mal. Ein Thema, dass sie als Jugendliche und junge Erwachsene gemieden hat. Es war ihr peinlich, verrät sie und erklärt, dass sie das Thema Jungfräulichkeit auch deshalb so gut es ging vermied. „Normalerweise würde ich einfach den Raum verlassen, wenn das Gespräch geführt wird“, so die 44-Jährige.

„Ich denke, das könnte eine positive Botschaft sein.“

Heute ist das aber ganz anders. Denn die Schauspielerin will ganz bewusst offen darüber sprechen. Denn sie ist überzeugt davon, dass hinter ihrer Erfahrung eine wichtige Botschaft steckt. „Die Leute können warten, bis sie bereit sind, oder warten, bis sie ein bisschen reifer sind“, so Wilson in dem Interview. „Und ich denke, das könnte eine positive Botschaft sein. Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen.“

Auch deshalb hat sie in ihren Memoiren „Rebel Rising“ (die am 2. April erscheinen) offen über ihre Sexualität, erste Male und Co geschrieben. Mittlerweile ist Rebel Wilson übrigens glücklich vergeben. Im Februar 2023 verlobte sie sich mit der Modedesignerin Ramona Agruma; nur neun Monate später kam ihre Tochter Royce Lillian zur Welt.